HD 6/15-4 Classic
Монофазна, компактна, здрава: лесната за обслужване водоструйка HD 6/15-4 Classic с воден поток 600 l/h, мощна помпа на коляновия вал, керамично бутало и най-новата технология за уплътняване.
Монофазен модел с максимална мощност и воден поток 600 l/h: лесният за употреба HD 6/15-4 Classic е синоним за лекота на използване, компактни размери, лек дизайн и висока ефективност на почистване, както и рентабилност. Висококачествените компоненти, вградени в нашата водоструйка, позволяват непрекъсната употреба с впечатляваща издръжливост. Всички важни части са лесно достъпни. Впечатляващите опции за съхранение предлагат достатъчно място за дюзата, струйника и други аксесоари.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравИзключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери. Керамични бутала за намалено износване. Високоефективни уплътнители за по-дълго време на работа.
Особено лесен за поддръжкаШироко отварящ се капак на машината за лесен достъп до всички компоненти, свързани с обслужването и поддръжката. Голям фин филтър за вода за защита на помпата. Интегрирано съхранение на дюзи.
Повишен ефект от почистванетоПатентовани мощни дюзи на Kärcher: до 40 процента по-голяма сила на конвенционалните дюзи. Цялостно отстраняване на замърсявания и голяма площ на почистване.
Изключително мобилна.
- Големите колела и ергономичната дръжка осигуряват оптимална маневреност при завиване и лесно боравене.
- Сгъваемата дръжка позволява спестяване на място за съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|450 - 600
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|70 - 150 / 7 - 15
|Максимално налягане (бар)
|190
|Мощност на свързване (кВт)
|3,4
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|48,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|60
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: Стандартно
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Струйник от неръждаема стомана: 850 мм
- Power дюза
Оборудване
- Система срещу усукване (AVS)
- Прекъсване на налягането
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на външни зони
- Почистване на работилници
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на басейни