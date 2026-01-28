HD 6/15-4 Classic

Монофазна, компактна, здрава: лесната за обслужване водоструйка HD 6/15-4 Classic с воден поток 600 l/h, мощна помпа на коляновия вал, керамично бутало и най-новата технология за уплътняване.

Монофазен модел с максимална мощност и воден поток 600 l/h: лесният за употреба HD 6/15-4 Classic е синоним за лекота на използване, компактни размери, лек дизайн и висока ефективност на почистване, както и рентабилност. Висококачествените компоненти, вградени в нашата водоструйка, позволяват непрекъсната употреба с впечатляваща издръжливост. Всички важни части са лесно достъпни. Впечатляващите опции за съхранение предлагат достатъчно място за дюзата, струйника и други аксесоари.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 6/15-4 Classic: Издръжлив и здрав
Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери. Керамични бутала за намалено износване. Високоефективни уплътнители за по-дълго време на работа.
Водоструйка HD 6/15-4 Classic: Особено лесен за поддръжка
Широко отварящ се капак на машината за лесен достъп до всички компоненти, свързани с обслужването и поддръжката. Голям фин филтър за вода за защита на помпата. Интегрирано съхранение на дюзи.
Водоструйка HD 6/15-4 Classic: Повишен ефект от почистването
Патентовани мощни дюзи на Kärcher: до 40 процента по-голяма сила на конвенционалните дюзи. Цялостно отстраняване на замърсявания и голяма площ на почистване.
Изключително мобилна.
  • Големите колела и ергономичната дръжка осигуряват оптимална маневреност при завиване и лесно боравене.
  • Сгъваемата дръжка позволява спестяване на място за съхранение.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450 - 600
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 70 - 150 / 7 - 15
Максимално налягане (бар) 190
Мощност на свързване (кВт) 3,4
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 48,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 60
Размери (Д х Ш х В) (мм) 709 x 469 x 1000

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: Стандартно
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Струйник от неръждаема стомана: 850 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Система срещу усукване (AVS)
  • Прекъсване на налягането
  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
Водоструйка HD 6/15-4 Classic
Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на работилници
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на басейни
Аксесоари
