Монофазен модел с максимална мощност и воден поток 600 l/h: лесният за употреба HD 6/15-4 Classic е синоним за лекота на използване, компактни размери, лек дизайн и висока ефективност на почистване, както и рентабилност. Висококачествените компоненти, вградени в нашата водоструйка, позволяват непрекъсната употреба с впечатляваща издръжливост. Всички важни части са лесно достъпни. Впечатляващите опции за съхранение предлагат достатъчно място за дюзата, струйника и други аксесоари.