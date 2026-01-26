Резервни дюзи, принадлежности Т 350
Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна смяна на дюзите от принадлежностите и са подходящи за смяна на дюзите при уреда за почистване на площи T-Racer T 300 / T 350 за уреди клас K 2 до K 7. Включени са три двойки дюзи за различни класове мощност водоструйки, както и две скоби за закрепване.
Характеристики и предимства
Резервна дюза
- Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
- Много високо качество за дълъг срок на експлоатация.
Плоска струя с високо налягане
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания.
Мощно почистване с високо налягане
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,016
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,034
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|17 x 17 x 18