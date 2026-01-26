Резервни дюзи, принадлежности Т 350

Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна смяна на дюзите и са подходящи за уреда за почистване на площи T-Racer T 300 / T 350 за водоструйки клас K 2 до K 7.

Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна смяна на дюзите от принадлежностите и са подходящи за смяна на дюзите при уреда за почистване на площи T-Racer T 300 / T 350 за уреди клас K 2 до K 7. Включени са три двойки дюзи за различни класове мощност водоструйки, както и две скоби за закрепване.

Характеристики и предимства
Резервна дюза
  • Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
  • Много високо качество за дълъг срок на експлоатация.
Плоска струя с високо налягане
  • Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания.
Мощно почистване с високо налягане
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,016
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,034
Размери (Д х Ш х В) (мм) 17 x 17 x 18
Съвместими уреди
Актуални продукти