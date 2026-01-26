Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна смяна на дюзите от принадлежностите и са подходящи за смяна на дюзите при уреда за почистване на площи T-Racer T 300 / T 350 за уреди клас K 2 до K 7. Включени са три двойки дюзи за различни класове мощност водоструйки, както и две скоби за закрепване.