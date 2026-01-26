Приспособление за почистване на повърхности T-Racer T 350

С приспособлението за почистване на повърхности T-Racer T 350 могат да се почистват големи площи без пръски. Плавно регулиране на налягането за твърди и деликатни повърхности. Ръкохватка за вертикално почистване.

С приспособлението за почистване на площи T-Racer T 350 се почистват големи външни площи бързо и ефективно. Ротационното рамо Twin-jet служи за премахване на замърсявания от големи площи. В сравнение с почистването със струйна тръба по този начин се спестява около половината от времето. При това капакът надеждно защитава потребителя и околната среда от пръски. Чрез т.нар. ефект на въздушната възглавница с T-Racer се маневрира особено лесно. Уредът за почистване на площи T-Racer T 350 има плавно регулиране на налягането. Така твърди повърхности – като камък и бетон, могат да се почистят съобразно потребностите, също както и по-деликатни повърхности – като дърво. Ергономичната ръкохватка служи за това и вертикални повърхности – като гаражни врати, оптимално да бъдат почистени. Приспособлението за почистване на повърхности T-Racer T 350 е подходящо за всички водоструйки Kärcher Home & Garden от класовете K 2 – K 7.

Характеристики и предимства
Две ротиращи плоски струйни дюзи
  • Добра производителност - идеална за почистване на големи площи.
Защита срещу пръскане
  • Почистване без пръски.
Адаптиране на налягането
  • Плавно адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
  • Почистване на деликатни и неделикатни повърхности като дърво и камък.
Ръкохватка
  • Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
  • Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,485
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,847
Размери (Д х Ш х В) (мм) 712 x 280 x 971

Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Тераса
  • Гаражни врати
  • Входове на дворове, алеи
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
Аксесоари