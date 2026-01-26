Приспособление за почистване на повърхности T-Racer T 350
С приспособлението за почистване на повърхности T-Racer T 350 могат да се почистват големи площи без пръски. Плавно регулиране на налягането за твърди и деликатни повърхности. Ръкохватка за вертикално почистване.
С приспособлението за почистване на площи T-Racer T 350 се почистват големи външни площи бързо и ефективно. Ротационното рамо Twin-jet служи за премахване на замърсявания от големи площи. В сравнение с почистването със струйна тръба по този начин се спестява около половината от времето. При това капакът надеждно защитава потребителя и околната среда от пръски. Чрез т.нар. ефект на въздушната възглавница с T-Racer се маневрира особено лесно. Уредът за почистване на площи T-Racer T 350 има плавно регулиране на налягането. Така твърди повърхности – като камък и бетон, могат да се почистят съобразно потребностите, също както и по-деликатни повърхности – като дърво. Ергономичната ръкохватка служи за това и вертикални повърхности – като гаражни врати, оптимално да бъдат почистени. Приспособлението за почистване на повърхности T-Racer T 350 е подходящо за всички водоструйки Kärcher Home & Garden от класовете K 2 – K 7.
Характеристики и предимства
Две ротиращи плоски струйни дюзи
- Добра производителност - идеална за почистване на големи площи.
Защита срещу пръскане
- Почистване без пръски.
Адаптиране на налягането
- Плавно адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
- Почистване на деликатни и неделикатни повърхности като дърво и камък.
Ръкохватка
- Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
- Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,485
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,847
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|712 x 280 x 971
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Тераса
- Гаражни врати
- Входове на дворове, алеи
- Каменни и оградни стени
- Пътеки