ротационна дюза, малък, 030
По-малко загуба на мощност, по-високо качество на пръскане: новата ротационна дюза с размер на дюзата 030 постига до 50% по-висока производителност при почистване и площ от своя предшественик.
Новата високоефективна ротационна дюза (размер 030) предлага концентрирана почистваща сила. Вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум, а качеството на пръскането значително подобрено - за до 50% по-високо почистване и производителност на площ от предшественика. И благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи с високо налягане. С керамична дюза и лагерен пръстен за максимално време на работа. За използване с макс. 180 bar / 18 MPa и 60 ° C температура на водата.
Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
- Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
- Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
- Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
- Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
- Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|180
|Налягане (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер на дюзата ( )
|30
|Размер
|малък
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,22
|Тегло с опаковката (кг)
|0,22
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 57 x 57