ротационна дюза, малък, 030

По-малко загуба на мощност, по-високо качество на пръскане: новата ротационна дюза с размер на дюзата 030 постига до 50% по-висока производителност при почистване и площ от своя предшественик.

Новата високоефективна ротационна дюза (размер 030) предлага концентрирана почистваща сила. Вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум, а качеството на пръскането значително подобрено - за до 50% по-високо почистване и производителност на площ от предшественика. И благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи с високо налягане. С керамична дюза и лагерен пръстен за максимално време на работа. За използване с макс. 180 bar / 18 MPa и 60 ° C температура на водата.

Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
  • Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
  • Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
  • Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
  • Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
  • Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 180
Налягане (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер на дюзата ( ) 30
Размер малък
Свързваща резба EASY!Lock
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,22
Тегло с опаковката (кг) 0,22
Размери (Д × Ш × В) (мм) 90 x 57 x 57
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