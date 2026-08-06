Новата високоефективна ротационна дюза (размер 030) предлага концентрирана почистваща сила. Вътрешните загуби на мощност са сведени до минимум, а качеството на пръскането значително подобрено - за до 50% по-високо почистване и производителност на площ от предшественика. И благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти ефективността на почистване в сравнение с конвенционалните дюзи с високо налягане. С керамична дюза и лагерен пръстен за максимално време на работа. За използване с макс. 180 bar / 18 MPa и 60 ° C температура на водата.