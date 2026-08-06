SH 5 смукателен маркуч
Гъвкав, 5-метров смукателен маркуч за ръчни почистващи уреди KHB и OC 6-18 за изсмукване на вода от алтернативни източници като водни контейнери и съдове.
5-метровият смукателен маркуч дава възможност за изсмукване на вода от алтернативни източници, като водни контейнери или съдове. Маркучът е изключително гъвкав, което го прави идеален за модели KHB и OC 6-18.
Характеристики и предимства
Просто всмукване
- Изсмуквайте вода бързо от алтернативни източници; алтернативно водоснабдяване за ръчната акумулаторна водоструйка.
Мобилност
- Не е необходима връзка с вода; ръчната акумулаторна водоструйка е подходяща за мобилна употреба.
Гъвкав и лесен за работа
- Гъвкавият маркуч се свързва и съхранява лесно.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,53
|Тегло с опаковката (кг)
|0,714
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.