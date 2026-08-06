SH 5 смукателен маркуч

Гъвкав, 5-метров смукателен маркуч за ръчни почистващи уреди KHB и OC 6-18 за изсмукване на вода от алтернативни източници като водни контейнери и съдове.

5-метровият смукателен маркуч дава възможност за изсмукване на вода от алтернативни източници, като водни контейнери или съдове. Маркучът е изключително гъвкав, което го прави идеален за модели KHB и OC 6-18.

Характеристики и предимства
Просто всмукване
  • Изсмуквайте вода бързо от алтернативни източници; алтернативно водоснабдяване за ръчната акумулаторна водоструйка.
Мобилност
  • Не е необходима връзка с вода; ръчната акумулаторна водоструйка е подходяща за мобилна употреба.
Гъвкав и лесен за работа
  • Гъвкавият маркуч се свързва и съхранява лесно.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,53
Тегло с опаковката (кг) 0,714
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.