Ултрафилтърът Hy-Protect надеждно задържа бактерии, вируси, а също така и микропластмаси до размер на частиците > 0,1 µм. Ултрафилтърът представлява третата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.