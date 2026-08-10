Сменяем филтър Hy-Protect-Filter WPC
Ултрафилтърът Hy-Protect представлява третата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода Керхер WPC 120 UF.
Ултрафилтърът Hy-Protect надеждно задържа бактерии, вируси, а също така и микропластмаси до размер на частиците > 0,1 µм. Ултрафилтърът представлява третата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,42
|Тегло с опаковката (кг)
|0,513
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Сфера на приложение
- Вода за пиене