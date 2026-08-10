Сменяем филтър Hy-Protect-Filter WPC

Ултрафилтърът Hy-Protect представлява третата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода Керхер WPC 120 UF.

Ултрафилтърът Hy-Protect надеждно задържа бактерии, вируси, а също така и микропластмаси до размер на частиците > 0,1 µм. Ултрафилтърът представлява третата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.

Спецификации

Технически данни

Тегло без аксесоари (кг) 0,42
Тегло с опаковката (кг) 0,513
Размери (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Вода за пиене