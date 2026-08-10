Сменяем филтър Post-Protect-Filter W
Филтърът Post-Protect представлява четвъртата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода WPC 120 UF и гарантира отличен и приятен вкус.
Филтърът Post-Protect е изработен от зърнест активен въглен и допълва четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода WPC 120 UF. Той премахва и последните останали примеси и чужди тела, които биха могли да повлияят негативно на вкуса. Така крайният резултат е чиста и прясна вода за ежедневно гарантирано удоволствие при консумацията й.
Спецификации
Технически данни
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,56
|Тегло с опаковката (кг)
|0,664
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Сфера на приложение
- Вода за пиене