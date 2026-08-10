Филтърът Post-Protect е изработен от зърнест активен въглен и допълва четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода WPC 120 UF. Той премахва и последните останали примеси и чужди тела, които биха могли да повлияят негативно на вкуса. Така крайният резултат е чиста и прясна вода за ежедневно гарантирано удоволствие при консумацията й.