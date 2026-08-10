Сменяем филтър Post-Protect-Filter W

Филтърът Post-Protect представлява четвъртата филтърна степен от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода WPC 120 UF и гарантира отличен и приятен вкус.

Филтърът Post-Protect е изработен от зърнест активен въглен и допълва четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода WPC 120 UF. Той премахва и последните останали примеси и чужди тела, които биха могли да повлияят негативно на вкуса. Така крайният резултат е чиста и прясна вода за ежедневно гарантирано удоволствие при консумацията й.

Спецификации

Технически данни

Тегло без аксесоари (кг) 0,56
Тегло с опаковката (кг) 0,664
Размери (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Вода за пиене