Благодарение на акумулаторната батерия за смяна, която може да се получи опционално, с новия WV 5 е възможно да се чисти безкрайно дълго. Без прекъсване на работата. Само с едно щракване извадете акумулаторната батерия от уреда и поставете втората акумулаторната батерия също толкова лесно. И сте готови да продължите ...