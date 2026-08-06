Сменяема акумулаторна батерия за WV 5 и WVP
Почистване без прекъсване: сменяемата батерия за уредите за почистване на прозорци WV 5 и WVP прави това възможно.
Благодарение на акумулаторната батерия за смяна, която може да се получи опционално, с новия WV 5 е възможно да се чисти безкрайно дълго. Без прекъсване на работата. Само с едно щракване извадете акумулаторната батерия от уреда и поставете втората акумулаторната батерия също толкова лесно. И сте готови да продължите ...
Характеристики и предимства
За безкрайно чистене
Почистване без прекъсване на работата
Лесна и бърза смяна на батерията само с едно щракване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Цвят
|сив
|Тегло (кг)
|0,07
|Тегло с опаковката (кг)
|0,099
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|57 x 81 x 28