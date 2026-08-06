Сменяема акумулаторна батерия за WV 5 и WVP

Почистване без прекъсване: сменяемата батерия за уредите за почистване на прозорци WV 5 и WVP прави това възможно.

Благодарение на акумулаторната батерия за смяна, която може да се получи опционално, с новия WV 5 е възможно да се чисти безкрайно дълго. Без прекъсване на работата. Само с едно щракване извадете акумулаторната батерия от уреда и поставете втората акумулаторната батерия също толкова лесно. И сте готови да продължите ...

Характеристики и предимства
За безкрайно чистене
Почистване без прекъсване на работата
Лесна и бърза смяна на батерията само с едно щракване
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Цвят сив
Тегло (кг) 0,07
Тегло с опаковката (кг) 0,099
Размери (Д × Ш × В) (мм) 57 x 81 x 28
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