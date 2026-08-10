Телескопична дръжка
Удобна и практична: Телескопичната дръжка може да се монтира на акумулаторната ножица за трева и храсти само с няколко движения на ръката – за лесна работа и безпроблемно подрязване на моравата.
Поддръжката на моравата никога не е била толкова лесна: Благодарение на настройката и регулирането на работната височина между 74 и 116 сантиметра, можете да подрязвате краищата на вашата морава, без да се налага да се навеждате. Телескопичната дръжка е съвместима с акумулаторните ножици за трева GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.
Характеристики и предимства
Лесен монтажБърз монтаж на телескопична дръжка с безжична връзка.
Комфортно събиранеБезстепенна настройка и регулиране на работната височина спрямо височината на тялото и изискванията на работата.
180° регулиране на ъгълаОще по-прецизно рязане на краищата на моравата.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,525
|Тегло с опаковката (кг)
|0,764
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 78 x 670
Сфера на приложение
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки