Поддръжката на моравата никога не е била толкова лесна: Благодарение на настройката и регулирането на работната височина между 74 и 116 сантиметра, можете да подрязвате краищата на вашата морава, без да се налага да се навеждате. Телескопичната дръжка е съвместима с акумулаторните ножици за трева GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.