Телескопична дръжка

Удобна и практична: Телескопичната дръжка може да се монтира на акумулаторната ножица за трева и храсти само с няколко движения на ръката – за лесна работа и безпроблемно подрязване на моравата.

Поддръжката на моравата никога не е била толкова лесна: Благодарение на настройката и регулирането на работната височина между 74 и 116 сантиметра, можете да подрязвате краищата на вашата морава, без да се налага да се навеждате. Телескопичната дръжка е съвместима с акумулаторните ножици за трева GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.

Характеристики и предимства
Телескопична дръжка: Лесен монтаж
Лесен монтаж
Бърз монтаж на телескопична дръжка с безжична връзка.
Телескопична дръжка: Комфортно събиране
Комфортно събиране
Безстепенна настройка и регулиране на работната височина спрямо височината на тялото и изискванията на работата.
Телескопична дръжка: 180° регулиране на ъгъла
180° регулиране на ъгъла
Още по-прецизно рязане на краищата на моравата.
Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,525
Тегло с опаковката (кг) 0,764
Размери (Д × Ш × В) (мм) 670 x 78 x 670
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки