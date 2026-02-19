GSH 2 Plus
Прецизност, която вдъхновява: със захранваната от батерии ножица за трева и храсти 2 в 1 можете да режете краищата на моравата и храстите за нула време!
Прецизност, която впечатлява: Използвайки ножа за трева с ширина 8 см, нашата лека безжична ножица за трева и храсти GSH 2 Plus, с вградена батерия, можете лесно да режете краищата на моравата си по пътеките, около цветните лехи или по терасата. Нашето прецизно острие за храсти с дължина 11 см се използва за оформяне на градински храсти. Други предимства включват бърза смяна на остриетата без инструменти с едно натискане на бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване на краищата на моравата.
Характеристики и предимства
Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументиПревключването между ножовете за трева и храсти е лесно благодарение на системата за бърза смяна.
Лазерно изрязано, диамантено шлайфано остриеДава изключителни резултати
Ергономичен дизайн на дръжкатаЗа по-голямо удобство при по-продължителна работа
Примка за държач
- За спестяване на място за съхранение
Предпазен ключ
- Предотвратява неволно стартиране на уреда
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Дължина на ножа за храсти (см)
|11
|Стъпка на ножа за храсти (мм)
|8
|Широчина на ножа за трева (см)
|8
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Волтаж на батерията (В)
|3,6
|Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м)
|макс. 400
|Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м)
|макс. 500
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 50
|Време за зареждане на батерията (мин)
|155
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,597
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,73
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Дължина на рязане
Оборудване
- Нож за храсти
- Нож за трева
- Кука за окачване
- Защита на острието
Видео
Сфера на приложение
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
- За подрязване и оформяне на храсти