Прецизност, която впечатлява: Използвайки ножа за трева с ширина 8 см, нашата лека безжична ножица за трева и храсти GSH 2 Plus, с вградена батерия, можете лесно да режете краищата на моравата си по пътеките, около цветните лехи или по терасата. Нашето прецизно острие за храсти с дължина 11 см се използва за оформяне на градински храсти. Други предимства включват бърза смяна на остриетата без инструменти с едно натискане на бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване на краищата на моравата.