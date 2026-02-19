GSH 2 Plus

Прецизност, която вдъхновява: със захранваната от батерии ножица за трева и храсти 2 в 1 можете да режете краищата на моравата и храстите за нула време!

Прецизност, която впечатлява: Използвайки ножа за трева с ширина 8 см, нашата лека безжична ножица за трева и храсти GSH 2 Plus, с вградена батерия, можете лесно да режете краищата на моравата си по пътеките, около цветните лехи или по терасата. Нашето прецизно острие за храсти с дължина 11 см се използва за оформяне на градински храсти. Други предимства включват бърза смяна на остриетата без инструменти с едно натискане на бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване на краищата на моравата.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументи
Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументи
Превключването между ножовете за трева и храсти е лесно благодарение на системата за бърза смяна.
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Лазерно изрязано, диамантено шлайфано острие
Лазерно изрязано, диамантено шлайфано острие
Дава изключителни резултати
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Ергономичен дизайн на дръжката
Ергономичен дизайн на дръжката
За по-голямо удобство при по-продължителна работа
Примка за държач
  • За спестяване на място за съхранение
Предпазен ключ
  • Предотвратява неволно стартиране на уреда
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Дължина на ножа за храсти (см) 11
Стъпка на ножа за храсти (мм) 8
Широчина на ножа за трева (см) 8
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Волтаж на батерията (В) 3,6
Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м) макс. 400
Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м) макс. 500
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 50
Време за зареждане на батерията (мин) 155
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 0,597
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,73
Размери (Д х Ш х В) (мм) 392 x 81 x 132

* Дължина на рязане

Оборудване

  • Нож за храсти
  • Нож за трева
  • Кука за окачване
  • Защита на острието

Видео

Сфера на приложение
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
  • За подрязване и оформяне на храсти
Аксесоари