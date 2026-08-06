WB 24 измиваща четка
Измиващата четка WB 24 за моделите KHB- и OC 6-18 допълва дълтите четки с интегрираната плоска струя и механичната почистваща сила.
Някои упорити замърсявания, като фино покритие от прах, нанесен върху градински мебели или мръсотия, попаднала върху саксии за цветя, не са лесни за отмиване. Необходима е добра четка. Четката WB 24 постига отлични резултати при такива приложения. Използваната плоска струя първо мокри повърхността, която трябва да се почисти, така че извънредно дългите власинки на главата на четката, които могат да се въртят стъпково на 90 ° , след това да достигнат до всяка област. След това отстранете отделената мръсотия с плоска струя и почистването ще приключи. Тъй като водата се използва само когато се задейства спусъка на устройството, консумацията на вода може да се контролира много ефективно. По този начин същевременно се запазва живота на батерията. Благодарение на изпитаната система Quick Connect, връзката между четката за измиване и удължителната тръба може да се освободи само с една ръка, за да се смени с друг аксесоар според нуждите. Четката за миене WB 24 е подходяща за използване с всички модели KHB и OC 6-18, но не и с водоструйки от клас K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
Интегрирана плоска струя
- За ефективна консумация на вода и удължаване на времето за работа на батерията.
Изключително дълги, стабилни косми
- Дълбоко отстраняване на мръсотия, дори в труднодостъпни места.
Главата на четката може да се върти на 90 °
- Главата на четката се движи лесно за ергономична работа и отлични резултати.
Система Quick Connect
- Благодарение на доказаната система Quick Connect, смяната на аксесоарите е лесна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,25
|Тегло с опаковката (кг)
|0,323
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 79 x 107
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Градински играчки