Някои упорити замърсявания, като фино покритие от прах, нанесен върху градински мебели или мръсотия, попаднала върху саксии за цветя, не са лесни за отмиване. Необходима е добра четка. Четката WB 24 постига отлични резултати при такива приложения. Използваната плоска струя първо мокри повърхността, която трябва да се почисти, така че извънредно дългите власинки на главата на четката, които могат да се въртят стъпково на 90 ° , след това да достигнат до всяка област. След това отстранете отделената мръсотия с плоска струя и почистването ще приключи. Тъй като водата се използва само когато се задейства спусъка на устройството, консумацията на вода може да се контролира много ефективно. По този начин същевременно се запазва живота на батерията. Благодарение на изпитаната система Quick Connect, връзката между четката за измиване и удължителната тръба може да се освободи само с една ръка, за да се смени с друг аксесоар според нуждите. Четката за миене WB 24 е подходяща за използване с всички модели KHB и OC 6-18, но не и с водоструйки от клас K 2 до K 7.