WV 2 / WV 5 Гумени пера, 280 mm

За подмяна на гумените пера на акумулаторни уреди за почистване на прозорци WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. За чистота без ивици на всички гладки повърхности – без да оставя вода.

Сменете гумените пера на чистачката (280 милиметра) и акумулаторния уред за почистване на прозорци Window Vac отново почиства всички гладки повърхности без следи – без следи от вода.

Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
  • Почистване без следи.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят черен
Тегло (кг) 0,035
Тегло с опаковката (кг) 0,056
Размери (Д × Ш × В) (мм) 280 x 5 x 45
Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Конденз
  • Почистване на фотоволтаични системи