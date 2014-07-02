WV 2 / WV 5 Гумени пера, 280 mm
За подмяна на гумените пера на акумулаторни уреди за почистване на прозорци WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. За чистота без ивици на всички гладки повърхности – без да оставя вода.
Сменете гумените пера на чистачката (280 милиметра) и акумулаторния уред за почистване на прозорци Window Vac отново почиства всички гладки повърхности без следи – без следи от вода.
Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
- Почистване без следи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,035
|Тегло с опаковката (кг)
|0,056
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 5 x 45
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Конденз
- Почистване на фотоволтаични системи