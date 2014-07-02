WV 2 / WV 5 Гумени пера, 280 mm

За подмяна на гумените пера на акумулаторни уреди за почистване на прозорци WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. За чистота без ивици на всички гладки повърхности – без да оставя вода.