GSH 2 Plus
Малка, но мощна: Захранваната с батерии ножица за трева и храсти 2 в 1 е перфектна за рязане и оформяне на ръбове на тревни площи и храсти.
Прецизност, която е несравнима: Благодарение на 8 см широкото острие за трева на леката акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 4-4 Plus вече имате спретнати краища на моравата по пътеки, около цветни лехи или по протежение на терасата. Прецизното острие за храсти с дължина 11 см се използва за рязане на градински храсти. Други функции включват бърза смяна на остриетата без необходимост от инструменти с натискането на един бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване краищата на моравата без умора.
Характеристики и предимства
Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументиПревключването между ножовете за трева и храсти е лесно благодарение на системата за бърза смяна.
Лазерно изрязано, диамантено шлайфано остриеДава изключителни резултати
Ергономичен дизайн на дръжкатаЗа по-голямо удобство при по-продължителна работа
Примка за държач
- За спестяване на място за съхранение
Предпазен ключ
- Предотвратява неволно стартиране на уреда
Батерията 4 V Kärcher Battery Power се предлага като отделен аксесоар
- Максимална гъвкавост и удължено време на работа благодарение на допълнителната батерия.
- Дълготрайна, безопасна и мощна благодарение на литиево-йонната батерия.
- Съвместим с всички устройства на Kärcher 4 V Battery Power.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|4 V Платформа на батерията
|Дължина на ножа за храсти (см)
|11
|Стъпка на ножа за храсти (мм)
|8
|Широчина на ножа за трева (см)
|8
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м)
|макс. 450 (2,5 Ah)
|Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м)
|макс. 600 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 60 (2,5 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,588
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,221
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Дължина на рязане
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Нож за храсти
- Нож за трева
- Защита на острието
Оборудване
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
- За подрязване и оформяне на храсти
- Храсти