Прецизност, която е несравнима: Благодарение на 8 см широкото острие за трева на леката акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 4-4 Plus вече имате спретнати краища на моравата по пътеки, около цветни лехи или по протежение на терасата. Прецизното острие за храсти с дължина 11 см се използва за рязане на градински храсти. Други функции включват бърза смяна на остриетата без необходимост от инструменти с натискането на един бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване краищата на моравата без умора.