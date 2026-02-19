GSH 2 Plus

Малка, но мощна: Захранваната с батерии ножица за трева и храсти 2 в 1 е перфектна за рязане и оформяне на ръбове на тревни площи и храсти.

Прецизност, която е несравнима: Благодарение на 8 см широкото острие за трева на леката акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 4-4 Plus вече имате спретнати краища на моравата по пътеки, около цветни лехи или по протежение на терасата. Прецизното острие за храсти с дължина 11 см се използва за рязане на градински храсти. Други функции включват бърза смяна на остриетата без необходимост от инструменти с натискането на един бутон, примката за държач в острието за храсти за пестене на място за съхранение, както и телескопичната дръжка като допълнителен аксесоар (не е включена в обхвата на доставката) за удобно подрязване краищата на моравата без умора.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументи
Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументи
Превключването между ножовете за трева и храсти е лесно благодарение на системата за бърза смяна.
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Лазерно изрязано, диамантено шлайфано острие
Лазерно изрязано, диамантено шлайфано острие
Дава изключителни резултати
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus: Ергономичен дизайн на дръжката
Ергономичен дизайн на дръжката
За по-голямо удобство при по-продължителна работа
Примка за държач
  • За спестяване на място за съхранение
Предпазен ключ
  • Предотвратява неволно стартиране на уреда
Батерията 4 V Kärcher Battery Power се предлага като отделен аксесоар
  • Максимална гъвкавост и удължено време на работа благодарение на допълнителната батерия.
  • Дълготрайна, безопасна и мощна благодарение на литиево-йонната батерия.
  • Съвместим с всички устройства на Kärcher 4 V Battery Power.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 4 V Платформа на батерията
Дължина на ножа за храсти (см) 11
Стъпка на ножа за храсти (мм) 8
Широчина на ножа за трева (см) 8
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м) макс. 450 (2,5 Ah)
Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м) макс. 600 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 60 (2,5 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 0,588
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,221
Размери (Д х Ш х В) (мм) 392 x 81 x 132

* Дължина на рязане

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Нож за храсти
  • Нож за трева
  • Защита на острието

Оборудване

  • Кука за окачване
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 2 Plus
Видео

Сфера на приложение
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
  • За подрязване и оформяне на храсти
  • Храсти
Аксесоари
