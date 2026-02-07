Акумулаторният храсторез HGE 36-60 Battery разполага с 2-степенно регулиране на скоростта на работа. По този начин, в зависимост от приложението, може да избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа. Храсторезът разполага и със 180° въртяща се дръжка, което осигурява повече удобство по време на работа. Колектора разположен върху ножа не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите. Диамантено заточеният нож на храстореза осигурява винаги отлични резултати. На върха на острието има протектор. Той има две функции - да предпазва ножа или предмети непосредствено разположени около храстите и дава възможност уреда да бъде закачен на стената, за да спести място при съхранение. Храстореза HGE 36-60 Battery Set разполага със система против блокиране, което осигурява по-дълго време за работа без прекъсване. Функцията "Трион" позволява рязането на по-дебели клони. В комплекта са включени батерия и зарядно устройство.