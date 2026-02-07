HGE 36-60 Battery Set

Мощния акумулаторен храсторез HGE 36-60 Battery разполага със 180° въртяща дръжка за повече удобство по време на работа, както и 2-степенно регулиране на скоростта на работа.

Акумулаторният храсторез HGE 36-60 Battery разполага с 2-степенно регулиране на скоростта на работа. По този начин, в зависимост от приложението, може да избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа. Храсторезът разполага и със 180° въртяща се дръжка, което осигурява повече удобство по време на работа. Колектора разположен върху ножа не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите. Диамантено заточеният нож на храстореза осигурява винаги отлични резултати. На върха на острието има протектор. Той има две функции - да предпазва ножа или предмети непосредствено разположени около храстите и дава възможност уреда да бъде закачен на стената, за да спести място при съхранение. Храстореза HGE 36-60 Battery Set разполага със система против блокиране, което осигурява по-дълго време за работа без прекъсване. Функцията "Трион" позволява рязането на по-дебели клони. В комплекта са включени батерия и зарядно устройство.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery Set: 2 настройки на скоростта
2 настройки на скоростта
В зависимост от приложението, може да се избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа 1-ва скорост - висока скорост. Идеална за прецизно изрязване на контури 2-ра скорост - голяма мощност. Идеална за рязане на по-дебели клони или гъст жив плет
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery Set: Въртяща се дръжка
Въртяща се дръжка
Въртящата на 180° дръжка осигурява винаги удобна позиция на работа.
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery Set: Колектор за клонки
Колектор за клонки
Удобно събира всички отрязани клончета и не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите
Функция "Трион"
  • Удобен за жив плет, в който има и по-дебели клони
Лазерно срязан и диамантено заточен
  • Ножа осигурява прецизно рязане и отлични резултати
Ергономичен дизайн на дръжката
  • За сигурнен и удобен захват при продължителна работа
Защита
  • Защитава острието и предотвратява евентуална повреда на сгради, подове и огради.
  • С интегрирано окачване за практично съхранение на стена.
Двустепенна система за безопасност
  • Предотвратява неволното стартиране на уреда
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 36 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (см) 60
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 26
Настройка на скоростта Да
Степени на скорост 2
Скорост на ножа (pазр./мин) степен 1: 2700 / степен 2: 760
Вид резци Лазерно изрязан, диамантено заточен
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 2,5
Производителност с едно зареждане (м) макс. 600 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 85 (2,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 48 / 78
Изходяща мощност (A) 2,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,33
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,52
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1077 x 213 x 183

Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна на 1-ва скорост

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 36V / 2.5 Ah Battery Power (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 36V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
  • Защита на острието
  • Колектор за клонки

Оборудване

  • Ръкохватка: Въртяща се
  • Функция "Трион"
  • Защита
  • Кука за окачване
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery Set
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 36-60 Battery Set

Видео

Сфера на приложение
  • Храсти, плетове
  • Храсти
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията