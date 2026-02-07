HGE 36-60 Battery Set
Мощния акумулаторен храсторез HGE 36-60 Battery разполага със 180° въртяща дръжка за повече удобство по време на работа, както и 2-степенно регулиране на скоростта на работа.
Акумулаторният храсторез HGE 36-60 Battery разполага с 2-степенно регулиране на скоростта на работа. По този начин, в зависимост от приложението, може да избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа. Храсторезът разполага и със 180° въртяща се дръжка, което осигурява повече удобство по време на работа. Колектора разположен върху ножа не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите. Диамантено заточеният нож на храстореза осигурява винаги отлични резултати. На върха на острието има протектор. Той има две функции - да предпазва ножа или предмети непосредствено разположени около храстите и дава възможност уреда да бъде закачен на стената, за да спести място при съхранение. Храстореза HGE 36-60 Battery Set разполага със система против блокиране, което осигурява по-дълго време за работа без прекъсване. Функцията "Трион" позволява рязането на по-дебели клони. В комплекта са включени батерия и зарядно устройство.
Характеристики и предимства
2 настройки на скоросттаВ зависимост от приложението, може да се избира между максимална скорост или максимално дълго време на работа 1-ва скорост - висока скорост. Идеална за прецизно изрязване на контури 2-ра скорост - голяма мощност. Идеална за рязане на по-дебели клони или гъст жив плет
Въртяща се дръжкаВъртящата на 180° дръжка осигурява винаги удобна позиция на работа.
Колектор за клонкиУдобно събира всички отрязани клончета и не позволява на вече отрязаните клончета да попаднат в храстите
Функция "Трион"
- Удобен за жив плет, в който има и по-дебели клони
Лазерно срязан и диамантено заточен
- Ножа осигурява прецизно рязане и отлични резултати
Ергономичен дизайн на дръжката
- За сигурнен и удобен захват при продължителна работа
Защита
- Защитава острието и предотвратява евентуална повреда на сгради, подове и огради.
- С интегрирано окачване за практично съхранение на стена.
Двустепенна система за безопасност
- Предотвратява неволното стартиране на уреда
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 36 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (см)
|60
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|26
|Настройка на скоростта
|Да
|Степени на скорост
|2
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|степен 1: 2700 / степен 2: 760
|Вид резци
|Лазерно изрязан, диамантено заточен
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 600 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 85 (2,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|48 / 78
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,33
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,52
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1077 x 213 x 183
Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна на 1-ва скорост
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 36V / 2.5 Ah Battery Power (1 бр.)
- Зарядно устройство: 36V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
- Защита на острието
- Колектор за клонки
Оборудване
- Ръкохватка: Въртяща се
- Функция "Трион"
- Защита
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Храсти, плетове
- Храсти