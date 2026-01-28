LMO 3-18
Лека и маневрена 18 V акумулаторна косачка за трева с мощен безчетков мотор и ширина на косене от 34 cm, подходяща за тревни площи до 350 m².
18-волтовата акумулаторна косачка е лека, маневрена и има мощен безчетков мотор. Тревните площи до 350 квадратни метра се косят бързо и прецизно. Работната ширина е 34 сантиметра. Височината на косене може лесно да се регулира според нуждите на едно от пет нива, вариращи от 25 до 60 милиметра. Благодарение на функцията iPower, скоростта на косене се настройва автоматично. Когато трябва да се окосят краища или граници, гребените за трева изправят стръкчетата трева, осигурявайки по-ефективно косене. Със системата за косене 2-в-1 окосената трева се разпределя равномерно върху тревната площ като естествен тор при мулчиране или се събира в контейнер за трева с капацитет 35 литра – за по-дълго непрекъснато косене. Водещата дръжка е с регулируема височина за удобна работна позиция. Когато рамката е сгъната, тя заема по-малко място при съхранение. Има интегрирани транспортни дръжки за лесно пренасяне по стълби и стъпала. Съвместима с всички сменяеми батерии от платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Мощен безчетков моторВисока производителност и по-дълъг живот на продукта
iPowerДопълнителна производителност и оптимизирано време на работа на батерията. Благодарение на интелигентното управление на мотора, скоростта автоматично се настройва към условията на тревата по време на косене.
Система за косене 2 в 1Нарязаната трева се събира в коша за трева по време на косене. С използването на приставката за мулчиране, вече отрязаната трева може да бъде разпръсната върху поляната като естествена тор. Заточено стоманено острие за чисти срезове без назъбени тревни площи
Ефективно пълнене на коша за събиране на трева
- Благодарение на оптимизираната въздушна струя, кошът за събиране на трева се пълни до 95%. Това означава по-малко време за спиране по време на работа.
Индикатор за степента на запълване
- Капакът на контейнера за събиране на трева се затваря, когато е напълно пълен и трябва да се изпразни.
Удобно регулиране на височината на косене
- Само с едно движение необходимата височина на рязане може да се регулира на едно от пет нива, вариращи от 25 до 60 mm.
Коси до ръба на моравата
- Гребените на косачката автоматично хващат дори и най-нежните стръкчета трева до ръба на косачката
Спестяващ място дизайн
- Текстилният кош може да бъде сгънат и заема много малко място, когато се съхранява на косачката.
- Сгъваемата дръжка позволява да се спести място по време на съхранение
Вградена дръжка за носене
- Вградена дръжка за носене за лесно транспортиране.
Ергономична концепция за работа
- Удобната дръжка може лесно да се регулира спрямо размера на тялото, за да осигури винаги удобна позиция за работа
- Дръжката обвита с пяна осигурява винаги сигурен и комфортен захват
- Контролната лента с пълна дължина на направляващата дръжка прави работата лесна.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Широчина на косене (см)
|34
|Височина на косене (мм)
|25 - 60
|Настойки на височина на косене
|5x
|Капацитет на коша за трева (л)
|35
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Скорост на въртене (об/мин)
|3500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (м²)
|макс. 175 (2,5 Ah) / макс. 350 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 14 (2,5 Ah) / макс. 28 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,526
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1186 x 355 x 1026
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Приставка за мулчиране
- Кош за трева
Оборудване
- Нож
- Дръжка, регулируема на височина
- Вградена дръжка за носене
- Индикатор за степента на запълване
Видео
Сфера на приложение
- Морава