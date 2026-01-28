18-волтовата акумулаторна косачка е лека, маневрена и има мощен безчетков мотор. Тревните площи до 350 квадратни метра се косят бързо и прецизно. Работната ширина е 34 сантиметра. Височината на косене може лесно да се регулира според нуждите на едно от пет нива, вариращи от 25 до 60 милиметра. Благодарение на функцията iPower, скоростта на косене се настройва автоматично. Когато трябва да се окосят краища или граници, гребените за трева изправят стръкчетата трева, осигурявайки по-ефективно косене. Със системата за косене 2-в-1 окосената трева се разпределя равномерно върху тревната площ като естествен тор при мулчиране или се събира в контейнер за трева с капацитет 35 литра – за по-дълго непрекъснато косене. Водещата дръжка е с регулируема височина за удобна работна позиция. Когато рамката е сгъната, тя заема по-малко място при съхранение. Има интегрирани транспортни дръжки за лесно пренасяне по стълби и стъпала. Съвместима с всички сменяеми батерии от платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power.