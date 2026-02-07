С две 18-волтови батерии и мощен, безчетков 36-волтов мотор, акумулаторната косачка LMO 5-18 Dual Battery е идеална за големи тревни площи до 550 м². Леката и маневрена косачка лесно се движи по неравен терен и около препятствия. Работната ширина е 41 см, а височината на косене може да се регулира на едно от шест нива, вариращи от 25 до 70 мм. По време на косене интелигентната система за управление на мотора iPower автоматично адаптира скоростта спрямо състоянието на тревата. Покрай ръбове или граници, гребените за трева изправят стъблата, така че нито едно стръкче да не остане неокосено. Системата 2-в-1 позволява окосената трева да се разпределя равномерно върху моравата като естествен тор по време на мулчиране или да се събира в големия 45-литров контейнер за трева – за по-дълга работа без прекъсване. Ръкохватката е телескопична за комфортна и ергономична работна позиция. Сгъваемата рамка заема минимално място при съхранение. Има голяма, здрава дръжка за пренасяне по стъпала или през препятствия. Моделът LMO 5-18 Dual Battery е съвместим с платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power.