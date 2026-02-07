LMO 5-18 Dual
С ширина на косене от 41 см и удвоена мощност – мощният 36-волтов мотор на акумулаторната косачка LMO 5-18 Dual Battery се задвижва от две 18-волтови батерии.
С две 18-волтови батерии и мощен, безчетков 36-волтов мотор, акумулаторната косачка LMO 5-18 Dual Battery е идеална за големи тревни площи до 550 м². Леката и маневрена косачка лесно се движи по неравен терен и около препятствия. Работната ширина е 41 см, а височината на косене може да се регулира на едно от шест нива, вариращи от 25 до 70 мм. По време на косене интелигентната система за управление на мотора iPower автоматично адаптира скоростта спрямо състоянието на тревата. Покрай ръбове или граници, гребените за трева изправят стъблата, така че нито едно стръкче да не остане неокосено. Системата 2-в-1 позволява окосената трева да се разпределя равномерно върху моравата като естествен тор по време на мулчиране или да се събира в големия 45-литров контейнер за трева – за по-дълга работа без прекъсване. Ръкохватката е телескопична за комфортна и ергономична работна позиция. Сгъваемата рамка заема минимално място при съхранение. Има голяма, здрава дръжка за пренасяне по стъпала или през препятствия. Моделът LMO 5-18 Dual Battery е съвместим с платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
18 V + 18 V = 36 V мощност
Мощен безчетков мотор
iPower
Система за косене 2 в 1
Ефективно пълнене на коша за събиране на трева
Лесно регулиране на височината на рязане
Коси до ръба на моравата
Спестяващ място дизайн
Вградена дръжка за носене
Ергономична концепция за работа
Спецификации
Технически данни
|Напрежение на двигателя (В)
|36
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Широчина на косене (см)
|41
|Височина на косене (см)
|25 - 70
|Настойки на височина на косене
|6x
|Капацитет на коша за трева (л)
|45
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Скорост на въртене (об/мин)
|3500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Производителност с едно зареждане (м²)
|макс. 275 (2,5 Ah) / макс. 550 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 20 (2,5 Ah) / макс. 40 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|14
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1245 x 440 x 1031
Обхват на доставката
- Вариант: Батерии и зарядно не са включени
- Приставка за мулчиране
- Кош за трева
Оборудване
- Нож
- Дръжка, регулируема на височина
- Вградена дръжка за носене
- Индикатор за степента на запълване
Видео
Сфера на приложение
- Морава