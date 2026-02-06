Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят оригиналния подпис на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер като специален елемент на дизайна, като например луксозния FC 8 Smart Signature Line, което го прави моментално разпознаваем като най-доброто устройство в своята категория. Захранваната с батерии машина за почистване дава на вашия под наистина УАУ ефект – и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология, която премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро улавяне на космите. Нашият луксозен модел има атрактивен LCD дисплей и връзка с приложение, осигуряващи интелигентна поддръжка за вашите задачи по почистването. Простите инструкции стъпка по стъпка бързо ви казват всичко, което трябва да знаете за вашето устройство. Разнообразие от режими на почистване за различни типове подове, могат да бъдат предадени на устройството чрез приложението и избрани на дисплея. Чрез приложението могат да се правят и индивидуални настройки на количеството вода и скоростта на ролката.