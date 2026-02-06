FC 8 Smart Signature Line

Свежо избърсани подове: луксозният уред за под FC 8 Smart Signature Line го прави възможно. С атрактивен LCD дисплей и връзка с приложения.

Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят оригиналния подпис на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер като специален елемент на дизайна, като например луксозния FC 8 Smart Signature Line, което го прави моментално разпознаваем като най-доброто устройство в своята категория. Захранваната с батерии машина за почистване дава на вашия под наистина УАУ ефект – и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология, която премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро улавяне на космите. Нашият луксозен модел има атрактивен LCD дисплей и връзка с приложение, осигуряващи интелигентна поддръжка за вашите задачи по почистването. Простите инструкции стъпка по стъпка бързо ви казват всичко, което трябва да знаете за вашето устройство. Разнообразие от режими на почистване за различни типове подове, могат да бъдат предадени на устройството чрез приложението и избрани на дисплея. Чрез приложението могат да се правят и индивидуални настройки на количеството вода и скоростта на ролката.

Характеристики и предимства
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line: Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line: Атрактивен LCD дисплей
Атрактивен LCD дисплей
Лесно приложение за устройство с инструкции стъпка по стъпка. Избягване на грешки в приложението чрез предупреждения и съобщения за грешки на дисплея. Интуитивно работа.
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line: Безброй възможности за режими на почистване
Безброй възможности за режими на почистване
Често необходимите режими на почистване са предварително зададени на устройството: два режима на почистване с различни водни обеми и скорости на ролката и функция за усилване за упорити замърсявания. С връзка с приложението: предаване на голям брой допълнителни режими на почистване към устройството, оптимизирани за различни типове подове, както и конфигуриране на ваши собствени индивидуални режими на почистване. Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
  • Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Екстремно тиха
  • Приятен звук от само 59 dB.
Приблизително 60 минути работа на батерията
  • Атрактивният LCD дисплей показва нивото на батерията в проценти, минути или като лента на състоянието.
Подова глава с вградени светодиоди
  • За осветяване на пространства под мебели или в тъмни ниши и ъгли.
Спецификации

Технически данни

Ефективност на площ/пълен заряд (м²) прибл. 230
Обем на резервоар за чиста вода (мл) 400
Обем на резервоар за мръсна вода (мл) 200
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Работна ширина на валяците (мм) 300
Време за изсъхване на почистените подове (мин) прибл. 2
Ниво на шум (дБ(А)) 59
Волтаж на батерията (В) 25
Капацитет на батерията (Ач) 2,85
Време за работа с едно зареждане (мин) прибл. 60
Време за зареждане на батерията (ч) 4
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Тегло без аксесоари (кг) 4,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,72
Размери (Д х Ш х В) (мм) 310 x 230 x 1210

* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.

Обхват на доставката

  • Универсални валяци: 4 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
  • Станция за почистване и съхранение
  • Зарядно устройство
  • Четка за почистване

Оборудване

  • Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
  • Система с два резервоара
  • Подова глава с вградени светодиоди
  • Свързване чрез Bluetooth
  • интелигентни услуги/функции в приложението
  • LCD дисплей
  • Режим на самопочистване
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line
Машина за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line

Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Дори упорита мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Фина мръсотия
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
Аксесоари
Почистващи препарати