FC 8 Smart Signature Line
Свежо избърсани подове: луксозният уред за под FC 8 Smart Signature Line го прави възможно. С атрактивен LCD дисплей и връзка с приложения.
Само нашите най-иновативни и мощни продукти носят оригиналния подпис на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер като специален елемент на дизайна, като например луксозния FC 8 Smart Signature Line, което го прави моментално разпознаваем като най-доброто устройство в своята категория. Захранваната с батерии машина за почистване дава на вашия под наистина УАУ ефект – и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология, която премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро улавяне на космите. Нашият луксозен модел има атрактивен LCD дисплей и връзка с приложение, осигуряващи интелигентна поддръжка за вашите задачи по почистването. Простите инструкции стъпка по стъпка бързо ви казват всичко, което трябва да знаете за вашето устройство. Разнообразие от режими на почистване за различни типове подове, могат да бъдат предадени на устройството чрез приложението и избрани на дисплея. Чрез приложението могат да се правят и индивидуални настройки на количеството вода и скоростта на ролката.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Атрактивен LCD дисплейЛесно приложение за устройство с инструкции стъпка по стъпка. Избягване на грешки в приложението чрез предупреждения и съобщения за грешки на дисплея. Интуитивно работа.
Безброй възможности за режими на почистванеЧесто необходимите режими на почистване са предварително зададени на устройството: два режима на почистване с различни водни обеми и скорости на ролката и функция за усилване за упорити замърсявания. С връзка с приложението: предаване на голям брой допълнителни режими на почистване към устройството, оптимизирани за различни типове подове, както и конфигуриране на ваши собствени индивидуални режими на почистване. Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
- Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Екстремно тиха
- Приятен звук от само 59 dB.
Приблизително 60 минути работа на батерията
- Атрактивният LCD дисплей показва нивото на батерията в проценти, минути или като лента на състоянието.
Подова глава с вградени светодиоди
- За осветяване на пространства под мебели или в тъмни ниши и ъгли.
Спецификации
Технически данни
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|прибл. 230
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|400
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина на валяците (мм)
|300
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Ниво на шум (дБ(А))
|59
|Волтаж на батерията (В)
|25
|Капацитет на батерията (Ач)
|2,85
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|прибл. 60
|Време за зареждане на батерията (ч)
|4
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,72
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 4 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Станция за почистване и съхранение
- Зарядно устройство
- Четка за почистване
Оборудване
- Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
- Система с два резервоара
- Подова глава с вградени светодиоди
- Свързване чрез Bluetooth
- интелигентни услуги/функции в приложението
- LCD дисплей
- Режим на самопочистване
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания