С 20 л контейнер за отпадъци, странична четка и 510 мм работна ширина: метачната машина S 4 за целогодишно приложение на по-малки и по-тесни зони и старателна чистота до ръба.
Независимо дали става въпрос за цъфтящи дървета през пролетта, пясък през лятото,шума през есента или прахоляк през зимата: Ефективната и ергономична метачна машина S 4 на Керхер гарантира ослепителни резултати около къщата и градината за рекордно време през цялата година. Със своята мощна ролкова четка, странична четка и работна ширина от 510 мм, без усилие почиства площи до 1800 м² на час. Машината транспортира отпадъците директно в 20-литровия контейнер за отпадъци. Дългият косъм на страничната четка гарантират прецизно почистване до ръба. Лесно регулируемата дръжка може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. Благодарение на байонетната връзка монтажните винтове вече не могат да се губят при регулиране на височината. Метачната машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Страничната четка може да се закрепва без инструменти. Метачната машина е готова за работа за нула време. Контейнерът за отпадъци може лесно да се отстрани и да се изсипе без никакъв контакт с мръсотия.
Характеристики и предимства
Практична капачка за странична четкаСтранична четка с монтаж без инструмент за бързо поставяне.
Удобна подложкаСъберете метачната машина - за пестящо място съхранение.
Регулиране на височинатаБлагоприятно за гърба почистване благодарение на индивидуалната настройка на височината.
Контейнер за големи отпадъци
- Честото изсипване на контейнера за отпадъци не е необходимо.
Лесно отстраняване на контейнера за отпадъци
- Просто изсипване на контейнера за отпадъци.
Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
- Изсипете контейнера за отпадъци без контакт с мръсотия.
Голяма ширина на метене
- Висока производителност при почистване.
Метене до ръба
- Почистване на ъгли, ръбове и пукнатини.
Практична дръжка за носене
- Метачната машина може лесно да се пренася и съхранява благодарение на дръжката за носене.
Спецификации
Технически данни
|Ширина на работа със странична четка (мм)
|510
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|1800
|Корпус/рамка
|Пластмаса/Пластмаса
|Контейнер за отпадъци (л)
|20
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,8
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|9,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,34
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|760 x 600 x 940
Обхват на доставката
- Странична четка: 1 бр.
Оборудване
- Ергономична ръкохватка
- Регулируема дръжка
- Позиция за съхранение
- Подложка за компактно прибиране
- Мотаж на четката без инструменти
- Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Пътеки около къщата
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи
- Мазе