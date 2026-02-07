Независимо дали става въпрос за цъфтящи дървета през пролетта, пясък през лятото,шума през есента или прахоляк през зимата: Ефективната и ергономична метачна машина S 4 на Керхер гарантира ослепителни резултати около къщата и градината за рекордно време през цялата година. Със своята мощна ролкова четка, странична четка и работна ширина от 510 мм, без усилие почиства площи до 1800 м² на час. Машината транспортира отпадъците директно в 20-литровия контейнер за отпадъци. Дългият косъм на страничната четка гарантират прецизно почистване до ръба. Лесно регулируемата дръжка може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. Благодарение на байонетната връзка монтажните винтове вече не могат да се губят при регулиране на височината. Метачната машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Страничната четка може да се закрепва без инструменти. Метачната машина е готова за работа за нула време. Контейнерът за отпадъци може лесно да се отстрани и да се изсипе без никакъв контакт с мръсотия.