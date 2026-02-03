SC 2 Upright
Парочистачката SC 2 Upright EasyFix отстранява до 99.999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности.
Използване на пара за справяне с мръсотията: Kärcher SC 2 Upright EasyFix почиства всякакъв твърд под, дори и дървен. С предварително зададената сила на парата, регулируема в 2 степени, парочистачката премахва до 99.999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. Парочистачката е готова за употреба почти мигновено, има мобилен резервоар за чиста вода и патрон против котлен камък. Ергономичната дръжка има LED индикация за статуса на машината. Перфектна комбинация - още по-задълбочено почистване и смяна на микрофибърната кърпа без контакт с мръсотията. Микрофибърната кърпа се захваща за подовата дюз EasyFix с помощта на велкро.
Характеристики и предимства
Предварително зададената сила на парата, регулируема в 2 степени за различните повърхностти
Компактен дизайн и накрайник с гъвкава връзка
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накип
Бързо загряване
Дюза за под EasyFix с гъвкава връзка за по-лесно управление, както и велкро система за захващане на микрофибърната кърпа
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 50
|Консумирана мощност (Вт)
|1600
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|0,4
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,54
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
Оборудване
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на дръжка (двустепенен)
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове