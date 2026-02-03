Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 50 Консумирана мощност (Вт) 1600 Дължина на кабела (м) 5 Време за загряване (мин) 0,5 Обем на резервоара (л) 0,4 Брой на фазите на тока (~) 1 Напрежение (В) 220 / 240 Честота ( Hz ) 50 / 60 Цвят Бял Тегло без аксесоари (кг) 2,54 Тегло вкл. Опаковка (кг) 4 Размери (Д х Ш х В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.