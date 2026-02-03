SC 2 Upright

Парочистачката SC 2 Upright EasyFix отстранява до 99.999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности.

Използване на пара за справяне с мръсотията: Kärcher SC 2 Upright EasyFix почиства всякакъв твърд под, дори и дървен. С предварително зададената сила на парата, регулируема в 2 степени, парочистачката премахва до 99.999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. Парочистачката е готова за употреба почти мигновено, има мобилен резервоар за чиста вода и патрон против котлен камък. Ергономичната дръжка има LED индикация за статуса на машината. Перфектна комбинация - още по-задълбочено почистване и смяна на микрофибърната кърпа без контакт с мръсотията. Микрофибърната кърпа се захваща за подовата дюз EasyFix с помощта на велкро.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 2 Upright: Предварително зададената сила на парата, регулируема в 2 степени за различните повърхностти
Парочистачка SC 2 Upright: Компактен дизайн и накрайник с гъвкава връзка
Парочистачка SC 2 Upright: Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накип
Бързо загряване
Дюза за под EasyFix с гъвкава връзка за по-лесно управление, както и велкро система за захващане на микрофибърната кърпа
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 50
Консумирана мощност (Вт) 1600
Дължина на кабела (м) 5
Време за загряване (мин) 0,5
Обем на резервоара (л) 0,4
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,54
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix

Оборудване

  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на дръжка (двустепенен)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
Парочистачка SC 2 Upright
Сфера на приложение
  • Твърди подове
