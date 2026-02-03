SC 3 Upright
Дълбоко почистване без усилие на твърди подове: лесният за използване премиум парен моп SC 3 Upright елиминира до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾.
Парният моп SC 3 Upright от Kärcher осигурява дълбока чистота на всички твърди подове без никакви притеснения: парата се регулира удобно чрез три предварително зададени нива, за да пасне на повърхността. Най-висококачественият модел в гамата Upright се загрява за секунди. Благодарение на резервоара за прясна вода, който може да се напълни и извади по всяко време, включително патрона за отстраняване на котлен камък, този парен моп е готов за употреба за нула време. Текущият работен статус се обозначава чрез цветни кодове на лентата на светодиода. Цялостното почистване премахва до 99,999% от всички вируси¹⁾ и 99,99% от всички обичайни битови бактерии²⁾ от типичните битови твърди повърхности. Когато става въпрос за цялостно почистване, SC 3 Upright е много по-добър от конвенционалните методи, като използването на моп, благодарение на комбинацията от накрайник за под EasyFix и висококачествени кърпи. Смяната на кърпата на дюзата за под без никакъв контакт с мръсотия е удобна благодарение на закопчаването с кука и халка. За меко докосване: дори подовете с мокет могат лесно да получат нов живот с помощта на приставката за килими.
Характеристики и предимства
3 предварително зададени настройки на парата, за почистване на различни видове повърхностиОзначена със символи настройка за идеално количество на пара за дървени подове, плочки и килими.
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накипПодвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството.
Бързо загряванеСлед само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
LED лентата върху уреда сигнализира кога уреда загрява и кога е готов за работа
- Изключително лесно приложение благодарение на постоянната обратна връзка относно работния режим на уреда.
- Червената пулсираща светлина индикира, че устройството загрява, а зелената светлина показва, че уредът е готов за работа.
Дюза за под EasyFix с гъвкава връзка за по-лесно управление, както и велкро система за захващане на микрофибърната кърпа
- Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология.
- Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
- Ефективно и ергономично почистване, благодарение на гъвкавия шарнир на накрайника.
Интелигентна настройка за твърдостта на водата
- Твърдостта на водата може да бъде настроена от мека до много твърда.
- Уредът има дълъг живот благодарение на оптималната защита от варовик.
Приставка за освежаване на килими
- Вдъхнете нов живот на вашите килими с приставката за текстилни повърхности.
Превключвател вкл./изкл. на уреда
- Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 60
|Консумирана мощност (Вт)
|1600
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|0,5
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,205
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Накрайник за килими
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
Оборудване
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на дръжка (три стъпки)
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- За освежаване на килими