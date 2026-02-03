SC 3 Upright

Дълбоко почистване без усилие на твърди подове: лесният за използване премиум парен моп SC 3 Upright елиминира до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾.

Парният моп SC 3 Upright от Kärcher осигурява дълбока чистота на всички твърди подове без никакви притеснения: парата се регулира удобно чрез три предварително зададени нива, за да пасне на повърхността. Най-висококачественият модел в гамата Upright се загрява за секунди. Благодарение на резервоара за прясна вода, който може да се напълни и извади по всяко време, включително патрона за отстраняване на котлен камък, този парен моп е готов за употреба за нула време. Текущият работен статус се обозначава чрез цветни кодове на лентата на светодиода. Цялостното почистване премахва до 99,999% от всички вируси¹⁾ и 99,99% от всички обичайни битови бактерии²⁾ от типичните битови твърди повърхности. Когато става въпрос за цялостно почистване, SC 3 Upright е много по-добър от конвенционалните методи, като използването на моп, благодарение на комбинацията от накрайник за под EasyFix и висококачествени кърпи. Смяната на кърпата на дюзата за под без никакъв контакт с мръсотия е удобна благодарение на закопчаването с кука и халка. За меко докосване: дори подовете с мокет могат лесно да получат нов живот с помощта на приставката за килими.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 3 Upright: 3 предварително зададени настройки на парата, за почистване на различни видове повърхности
Означена със символи настройка за идеално количество на пара за дървени подове, плочки и килими.
Парочистачка SC 3 Upright: Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накип
Подвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството.
Парочистачка SC 3 Upright: Бързо загряване
След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
LED лентата върху уреда сигнализира кога уреда загрява и кога е готов за работа
  • Изключително лесно приложение благодарение на постоянната обратна връзка относно работния режим на уреда.
  • Червената пулсираща светлина индикира, че устройството загрява, а зелената светлина показва, че уредът е готов за работа.
Дюза за под EasyFix с гъвкава връзка за по-лесно управление, както и велкро система за захващане на микрофибърната кърпа
  • Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология.
  • Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
  • Ефективно и ергономично почистване, благодарение на гъвкавия шарнир на накрайника.
Интелигентна настройка за твърдостта на водата
  • Твърдостта на водата може да бъде настроена от мека до много твърда.
  • Уредът има дълъг живот благодарение на оптималната защита от варовик.
Приставка за освежаване на килими
  • Вдъхнете нов живот на вашите килими с приставката за текстилни повърхности.
Превключвател вкл./изкл. на уреда
  • Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 60
Консумирана мощност (Вт) 1600
Дължина на кабела (м) 5
Време за загряване (мин) 0,5
Обем на резервоара (л) 0,5
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 3,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,205
Размери (Д х Ш х В) (мм) 314 x 207 x 1185

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Накрайник за килими
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix

Оборудване

  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на дръжка (три стъпки)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Интегриран превключвател вкл./изкл.
Парочистачка SC 3 Upright
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • За освежаване на килими
Аксесоари