Парният моп SC 3 Upright от Kärcher осигурява дълбока чистота на всички твърди подове без никакви притеснения: парата се регулира удобно чрез три предварително зададени нива, за да пасне на повърхността. Най-висококачественият модел в гамата Upright се загрява за секунди. Благодарение на резервоара за прясна вода, който може да се напълни и извади по всяко време, включително патрона за отстраняване на котлен камък, този парен моп е готов за употреба за нула време. Текущият работен статус се обозначава чрез цветни кодове на лентата на светодиода. Цялостното почистване премахва до 99,999% от всички вируси¹⁾ и 99,99% от всички обичайни битови бактерии²⁾ от типичните битови твърди повърхности. Когато става въпрос за цялостно почистване, SC 3 Upright е много по-добър от конвенционалните методи, като използването на моп, благодарение на комбинацията от накрайник за под EasyFix и висококачествени кърпи. Смяната на кърпата на дюзата за под без никакъв контакт с мръсотия е удобна благодарение на закопчаването с кука и халка. За меко докосване: дори подовете с мокет могат лесно да получат нов живот с помощта на приставката за килими.