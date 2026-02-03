SE 2 Spot
Компактният и лесен за употреба спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за бързо и целенасочено премахване на петна и замърсявания от тапицерия и текстил.
Удобният спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за незабавно премахване на петна от тапицерия и текстил по целенасочен начин. SE 2 Spot се справя бързо с мръсотията и миризмите, като например ефективно премахва петна от храна и напитки. Благодарение на компактния си дизайн, е особено лесен за употреба и заема малко място, когато е прибран. Това означава, че е бързо готов за работа, когато имате нужда да се справите с неочаквано замърсяване. Големият радиус на действие, осигурен от 4,5-метровия кабел, позволява гъвкаво почистване навсякъде в помещението. Практичното съхранение на аксесоари на самото устройство означава, че всички приставки са бързо под ръка и готови за употреба. Включва дюза с екстракция за тапицерия и препарат.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод за почистване чрез спрей екстракция в комбинация с мощен, но енергийно ефективен мотор.
Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакнатаДюзата за екстракция с пулверизатор за тапицерия позволява бързо и лесно премахване на вкоренена мръсотия. Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
Изключително компактно устройство, спестяващо мястоГъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони. С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда. Съхранение на уреда без да заема място.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
- Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
- Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Лесно и удобно боравене
- Лесно включване и изключване на уреда.
- Интуитивно работа.
- Готов за почистване веднага.
Система с два резервоара
- Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
- Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
- Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
- Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
- С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|450
|Радиус на работа (м)
|6,3
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|1,5
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|0,8
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|4,5
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,03
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|385 x 215 x 310
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
- Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Съхранение на кабела
- Система с два резервоара
- Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Автомобилни седалки