Удобният спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за незабавно премахване на петна от тапицерия и текстил по целенасочен начин. SE 2 Spot се справя бързо с мръсотията и миризмите, като например ефективно премахва петна от храна и напитки. Благодарение на компактния си дизайн, е особено лесен за употреба и заема малко място, когато е прибран. Това означава, че е бързо готов за работа, когато имате нужда да се справите с неочаквано замърсяване. Големият радиус на действие, осигурен от 4,5-метровия кабел, позволява гъвкаво почистване навсякъде в помещението. Практичното съхранение на аксесоари на самото устройство означава, че всички приставки са бързо под ръка и готови за употреба. Включва дюза с екстракция за тапицерия и препарат.