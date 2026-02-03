SE 2 Spot

Компактният и лесен за употреба спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за бързо и целенасочено премахване на петна и замърсявания от тапицерия и текстил.

Удобният спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за незабавно премахване на петна от тапицерия и текстил по целенасочен начин. SE 2 Spot се справя бързо с мръсотията и миризмите, като например ефективно премахва петна от храна и напитки. Благодарение на компактния си дизайн, е особено лесен за употреба и заема малко място, когато е прибран. Това означава, че е бързо готов за работа, когато имате нужда да се справите с неочаквано замърсяване. Големият радиус на действие, осигурен от 4,5-метровия кабел, позволява гъвкаво почистване навсякъде в помещението. Практичното съхранение на аксесоари на самото устройство означава, че всички приставки са бързо под ръка и готови за употреба. Включва дюза с екстракция за тапицерия и препарат.

Характеристики и предимства
Перяща смукачка SE 2 Spot: Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Почистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод за почистване чрез спрей екстракция в комбинация с мощен, но енергийно ефективен мотор.
Перяща смукачка SE 2 Spot: Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакната
Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакната
Дюзата за екстракция с пулверизатор за тапицерия позволява бързо и лесно премахване на вкоренена мръсотия. Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
Перяща смукачка SE 2 Spot: Изключително компактно устройство, спестяващо място
Изключително компактно устройство, спестяващо място
Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони. С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда. Съхранение на уреда без да заема място.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
  • Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
  • Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Лесно и удобно боравене
  • Лесно включване и изключване на уреда.
  • Интуитивно работа.
  • Готов за почистване веднага.
Система с два резервоара
  • Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
  • Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
  • Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
  • Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
  • С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 450
Радиус на работа (м) 6,3
Обем на резервоара за чиста вода (л) 1,5
Обем на резервоара за мръсна вода (л) 0,8
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Захранващ кабел (м) 4,5
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 4,03
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 385 x 215 x 310

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
  • Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
  • Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
  • Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция

Оборудване

  • Съхранение на кабела
  • Система с два резервоара
  • Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите

Видео

Сфера на приложение
  • Килими
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Автомобилни седалки
Аксесоари
Почистващи препарати