SE 2 Spot Care

Компактният и лесен за употреба спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за бързо и целенасочено премахване на петна и замърсявания от тапицерия и текстил.

Удобният спрей екстрактор SE 2 Spot е перфектният помощник за незабавно премахване на петна от тапицерия и текстил по целенасочен начин. SE 2 Spot се справя бързо с мръсотията и миризмите, като например ефективно премахва петна от храна и напитки. Благодарение на компактния си дизайн, е особено лесен за употреба и заема малко място, когато е прибран. Това означава, че е бързо готов за работа, когато имате нужда да се справите с неочаквано замърсяване. Големият радиус на действие, осигурен от 4,5-метровия кабел, позволява гъвкаво почистване навсякъде в помещението. Практичното съхранение на аксесоари на самото устройство означава, че всички приставки са бързо под ръка и готови за употреба. Включва четка за премахване на петна, дюза с екстракция за тапицерия и препарат.

Характеристики и предимства
Перяща смукачка SE 2 Spot Care: Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Перяща смукачка SE 2 Spot Care: Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакната
Перяща смукачка SE 2 Spot Care: Изключително компактно устройство, спестяващо място
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
Лесно и удобно боравене
Система с два резервоара
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 450
Радиус на работа (м) 6,3
Обем на резервоара за чиста вода (л) 1,5
Обем на резервоара за мръсна вода (л) 0,8
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Захранващ кабел (м) 4,5
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 4,03
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 385 x 215 x 310

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
  • Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
  • Четка за петна
  • Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
  • Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция

Оборудване

  • Съхранение на кабела
  • Система с два резервоара
  • Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите

Видео

Сфера на приложение
  • Килими
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Автомобилни седалки
Аксесоари
Почистващи препарати