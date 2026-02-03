SE 3 Compact Home
Мощният и енергийно ефективен спрей екстрактор впечатлява с дълбоко почистване на текстилни повърхности като тапицерия, както и с компактния си дизайн и функцията за почистване на системата.
Дълбоко почистване до влакната и компактен дизайн: SE 3 Compact Home спрей екстрактор е мощно, енергийно ефективно и без остатъци решение за почистване на текстилни повърхности. Благодарение на компактния си дизайн, устройството е не само лесно за боравене, но също така може да се прибере, за да спести място, като се гарантира, че е бързо готово за цялостно и удобно почистване в дълбочина дори в случай на непредвидено замърсяване. Мръсотията се отстранява бързо и ефективно от мека мебел, килими, пътеки и малки килими. Дългият и гъвкав смукателен маркуч с вграден маркуч за препарат гарантира голямо удобство, дори и на труднодостъпни места. Дългият кабел осигурява максимален обхват на движение. С практични опции за съхранение на устройството, всички аксесоари са винаги под ръка. Системата на резервоара 2 в 1 гарантира, че потребителите няма да влязат в контакт с мръсотия. И след като почистването приключи, спрей екстрактора впечатлява още повече с функцията си за хигиенично почистване на системата, за да предотврати образуването на бактерии и миризми.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод за почистване чрез спрей екстракция в комбинация с мощен, но енергийно ефективен мотор.
Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакнатаНакрайникът за тапицерия може да се използва за бързо и лесно почистване на вкоренена мръсотия, докато накрайникът за спрей екстракция прави лека работа при почистване на особено труднодостъпни места. Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване. Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
Функция за хигиенично почистванеСлед почистване уредът се самопочиства с помощта на функцията за промиване. Това премахва всички остатъчни замърсявания и избягва неприятните миризми от натрупването на бактерии. Позволява незабавно съхранение на почистеното устройство.
Изключително компактно устройство, спестяващо място
- Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
- С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда.
- Съхранение на уреда без да заема място.
Система с два резервоара
- Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
- Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
- Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
- Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
- С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
- Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
- Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Място за съхранение на дребни аксесоари
- Практичен за временно съхранение при почистване.
- Перфектно за гъби, кърпи и други малки части.
Лесно и удобно боравене
- Лесно включване и изключване на уреда.
- Интуитивно работа.
- Готов за почистване веднага.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|500
|Радиус на работа (м)
|5,8
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|1,7
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|2,9
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|3,6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|450 x 225 x 260
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
- Накрайник за фуги
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Съхранение на кабела
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Система с два резервоара
- Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
- Място за съхранение на малки елементи
- Функция за почистване на системата
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски
- Автомобилни седалки