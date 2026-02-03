Дълбоко почистване до влакната и компактен дизайн: SE 3 Compact Home спрей екстрактор е мощно, енергийно ефективно и без остатъци решение за почистване на текстилни повърхности. Благодарение на компактния си дизайн, устройството е не само лесно за боравене, но също така може да се прибере, за да спести място, като се гарантира, че е бързо готово за цялостно и удобно почистване в дълбочина дори в случай на непредвидено замърсяване. Мръсотията се отстранява бързо и ефективно от мека мебел, килими, пътеки и малки килими. Дългият и гъвкав смукателен маркуч с вграден маркуч за препарат гарантира голямо удобство, дори и на труднодостъпни места. Дългият кабел осигурява максимален обхват на движение. С практични опции за съхранение на устройството, всички аксесоари са винаги под ръка. Системата на резервоара 2 в 1 гарантира, че потребителите няма да влязат в контакт с мръсотия. И след като почистването приключи, спрей екстрактора впечатлява още повече с функцията си за хигиенично почистване на системата, за да предотврати образуването на бактерии и миризми.