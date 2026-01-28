SE 3 Compact Home Floor
Мощният и енергийно ефективен спрей екстрактор впечатлява с дълбоко почистване на текстилни повърхности като килими, както и с компактния си дизайн и функцията за почистване на системата.
Дълбоко почистване до влакната и компактен дизайн: спрей екстрактора SE 3 Compact Home Floor е мощно и енергийно ефективно решение за почистване на текстилни повърхности. Благодарение на компактния си дизайн, устройството може да бъде прибрано, за да спести място, като гарантира, че е бързо готово за работа, когато е необходимо за цялостно и удобно почистване в дълбочина. Мръсотията се отстранява бързо и ефективно от мека мебел и килими. Гъвкавият смукателен маркуч и дългият кабел гарантират високо ниво на комфорт, гъвкавост и свобода на движение. Иновативната 2-в-1 дюза за изсмукване XXL, в комбинация с удължителните тръби, позволява удобно изправено почистване на средно големи килими. Използвана върху самата дръжка, дюзата може да почисти по-големи меки мебели два пъти по-бързо от конвенционалната дюза. С практични опции за съхранение на устройството, всички аксесоари са винаги под ръка. Системата на резервоара 2 в 1 гарантира, че потребителите няма да влязат в контакт с мръсотия. И след като почистването приключи, машината впечатлява още повече с функцията си за хигиенично почистване на системата, за да предотврати образуването на бактерии и миризми.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод за почистване чрез спрей екстракция в комбинация с мощен, но енергийно ефективен мотор.
Специално разработени аксесоари за лесно почистване в дълбочина на влакнатаИновативната 2-в-1 дюза XXL, заедно с удължителните тръби, позволяват удобно почистване на средно големи килими. Може да се използва и директно върху дръжката за бързо почистване на тапицерия. Накрайникът за тапицерия може да се използва за бързо и лесно почистване на вкоренена мръсотия, докато накрайникът за спрей екстракция прави лека работа при почистване на особено труднодостъпни места. Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
Функция за хигиенично почистванеСлед почистване уредът се самопочиства с помощта на функцията за промиване. Това премахва всички остатъчни замърсявания и избягва неприятните миризми от натрупването на бактерии. Позволява незабавно съхранение на почистеното устройство.
Изключително компактно устройство, спестяващо място
- Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
- С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда.
- Съхранение на уреда без да заема място.
Система с два резервоара
- Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
- Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
- Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
- Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
- С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
- Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
- Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Място за съхранение на дребни аксесоари
- Практичен за временно съхранение при почистване.
- Перфектно за гъби, кърпи и други малки части.
Лесно и удобно боравене
- Лесно включване и изключване на уреда.
- Интуитивно работа.
- Готов за почистване веднага.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|500
|Радиус на работа (м)
|6
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|1,7
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|2,9
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|3,6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,574
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|450 x 225 x 260
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Тръби за впръскване и екстракция: 2 бр., 0.5 м, Пластмаса
- 2-в-1 спрей екстракционна дюза XXL
- Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
- Накрайник за фуги
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Съхранение на кабела
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Система с два резервоара
- Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
- Място за съхранение на малки елементи
- Функция за почистване на системата
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски
- Автомобилни седалки