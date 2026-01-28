Дълбоко почистване до влакната и компактен дизайн: спрей екстрактора SE 3 Compact Home Floor е мощно и енергийно ефективно решение за почистване на текстилни повърхности. Благодарение на компактния си дизайн, устройството може да бъде прибрано, за да спести място, като гарантира, че е бързо готово за работа, когато е необходимо за цялостно и удобно почистване в дълбочина. Мръсотията се отстранява бързо и ефективно от мека мебел и килими. Гъвкавият смукателен маркуч и дългият кабел гарантират високо ниво на комфорт, гъвкавост и свобода на движение. Иновативната 2-в-1 дюза за изсмукване XXL, в комбинация с удължителните тръби, позволява удобно изправено почистване на средно големи килими. Използвана върху самата дръжка, дюзата може да почисти по-големи меки мебели два пъти по-бързо от конвенционалната дюза. С практични опции за съхранение на устройството, всички аксесоари са винаги под ръка. Системата на резервоара 2 в 1 гарантира, че потребителите няма да влязат в контакт с мръсотия. И след като почистването приключи, машината впечатлява още повече с функцията си за хигиенично почистване на системата, за да предотврати образуването на бактерии и миризми.