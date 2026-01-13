За целенасочено и съобразено с нуждите напояване: Новият автомат за напояване WT 4 е много лесен за програмиране. Благодарение на свалящия се дисплей за управление, големите копчета и прегледния панел програмирането може да бъде направено лесно и без да се губи време. Максималната продължителност на напояването е 120 минути. Всеки цикъл на напояване започва и спира в точно определеното време. Крановата връзка и предфилтърът са включени в комплекта, не е включена необходимата 9-волтова батерия. С автоматите за напояване на Керхер системата започва и спира работа напълно автоматично, в точно програмираното време. Това означава, че водата се изразходва само тогава, когато това наистина е необходимо – така пестите пари и се грижите за околната среда. Автоматите за напояване на Керхер са съвместими с всички клик-системи на пазара.