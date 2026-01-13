Автомат за напояване WT 4
Лесен за програмиране автомат за напояване според индивидуалните нужди. Напояването започва и спира в точно определеното време. Свалящ се дисплей за управление. С кранова връзка и предфилтър.
За целенасочено и съобразено с нуждите напояване: Новият автомат за напояване WT 4 е много лесен за програмиране. Благодарение на свалящия се дисплей за управление, големите копчета и прегледния панел програмирането може да бъде направено лесно и без да се губи време. Максималната продължителност на напояването е 120 минути. Всеки цикъл на напояване започва и спира в точно определеното време. Крановата връзка и предфилтърът са включени в комплекта, не е включена необходимата 9-волтова батерия. С автоматите за напояване на Керхер системата започва и спира работа напълно автоматично, в точно програмираното време. Това означава, че водата се изразходва само тогава, когато това наистина е необходимо – така пестите пари и се грижите за околната среда. Автоматите за напояване на Керхер са съвместими с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Индивидуално програмиранеЗа напояване в съответствие с нуждите.
Автоматично включване/изключванеЗа целенасочено напояване.
Свалящ се дисплейЗа комфортно програмиране.
Вкл. кранова връзка и предфилтър
Контролна лампа за програмиране и статус на батерията
Възможност за ръчно напояване
Максимална продължителност на напояването: 120 min
Възможност за настройка на времето на включване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,337
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,474
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|115 x 120 x 125
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Обхват на доставката
- Батериите са включени в комплекта: не
Оборудване
- Нужни са батерии
- Брой батерии: 1 x 9 V батерия
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)