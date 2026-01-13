Автомат за напояване WT 4

Лесен за програмиране автомат за напояване според индивидуалните нужди. Напояването започва и спира в точно определеното време. Свалящ се дисплей за управление. С кранова връзка и предфилтър.

За целенасочено и съобразено с нуждите напояване: Новият автомат за напояване WT 4 е много лесен за програмиране. Благодарение на свалящия се дисплей за управление, големите копчета и прегледния панел програмирането може да бъде направено лесно и без да се губи време. Максималната продължителност на напояването е 120 минути. Всеки цикъл на напояване започва и спира в точно определеното време. Крановата връзка и предфилтърът са включени в комплекта, не е включена необходимата 9-волтова батерия. С автоматите за напояване на Керхер системата започва и спира работа напълно автоматично, в точно програмираното време. Това означава, че водата се изразходва само тогава, когато това наистина е необходимо – така пестите пари и се грижите за околната среда. Автоматите за напояване на Керхер са съвместими с всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Автомат за напояване WT 4: Индивидуално програмиране
Индивидуално програмиране
За напояване в съответствие с нуждите.
Автомат за напояване WT 4: Автоматично включване/изключване
Автоматично включване/изключване
За целенасочено напояване.
Автомат за напояване WT 4: Свалящ се дисплей
Свалящ се дисплей
За комфортно програмиране.
Вкл. кранова връзка и предфилтър
Контролна лампа за програмиране и статус на батерията
Възможност за ръчно напояване
Максимална продължителност на напояването: 120 min
Възможност за настройка на времето на включване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,337
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,474
Размери (Д х Ш х В) (мм) 115 x 120 x 125

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Обхват на доставката

  • Батериите са включени в комплекта: не

Оборудване

  • Нужни са батерии
  • Брой батерии: 1 x 9 V батерия

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Рязане на малки дървета
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
