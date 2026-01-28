Автомат за напояване WT 5
Автомат за напояване WT5 активира и деактивира напояването напълно самостоятелно. Времето за напояване и продължителността могат да се настройват прецизно и според индивидуалните нужди.
Автоматът за напояване WT 5 има четири различни режима на работа: автоматично напояване, ръчно напояване, напояване с хронометър и функция за 24 часова пауза. При автоматичното напояване WT 5 напоява по Ваше желание според зададеното време и предварително определената продължителност на напояване. Програмата за напояване може да се активира за всеки ден от седмицата и предлага максимум два цикъла на ден (сутрин и/или вечер). Максимална продължителност на напояване: 120 минути. Функцията за ръчно поливане може да бъде активирана по всяко време. При функцията с хронометър WT 5 напоява определено време и след изтичането му прекратява автоматично напояването. Функцията за 24 ч. пауза предоставя възможност на потребителя да прекъсне автоматичния период на напояване за 24 ч. и може да се деактивира по всяко време преди изтичането на 24 ч. Крановата връзка и предфилътрът са част от комплекта, необходимата 9 волтова батерия, не е.
Характеристики и предимства
Избор на дните от седмицата и точно определяне на часа и продължителността на всеки цикъл за напояване (макс. 2 на ден)Прецизно напояване – идеално за региони с проблеми с водоснабдяването.
Свалящ се дисплейЛесно и комфортно програмиране и добър преглед на цялостната програма за напояване.
Информация за състоянието на батерията и функция за запаметяване при смяна на батериятаКонтролът на функционирането и програмирането остава запазен и след смяна на батериите.
Автоматично вкл. и изкл.
- Комфортно и редовно напояване.
Възможност за ръчно напояване
- Краткотрайно зареждане с вода.
Функция за обратно отчитане за напояването
- Еднократно гъвкаво напояване с автоматично изключване.
Режим пауза за напояването
- 24-часово прекъсване на напояването (например за безпроблемното градинско парти).
Защитна функция: при празна батерия се затваря клапанът и се спира циркулацията на водата
- Безгрижно ползване на автоматите за напояване при отсъствие.
Свободно въртящо се водно съединение
- Лесен монтаж към водопроводния кран.
Максимална продължителност на напояването: 120 min
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|G3/4 + G1
|Максимално налягане (бар)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,326
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,556
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|112 x 125 x 129
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Обхват на доставката
- Батериите са включени в комплекта: не
Оборудване
- Изход за вода с програмиране: 1 бр.
- Нужни са батерии
- Брой батерии: 1 x 9 V батерия
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината