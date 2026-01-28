Автоматът за напояване WT 5 има четири различни режима на работа: автоматично напояване, ръчно напояване, напояване с хронометър и функция за 24 часова пауза. При автоматичното напояване WT 5 напоява по Ваше желание според зададеното време и предварително определената продължителност на напояване. Програмата за напояване може да се активира за всеки ден от седмицата и предлага максимум два цикъла на ден (сутрин и/или вечер). Максимална продължителност на напояване: 120 минути. Функцията за ръчно поливане може да бъде активирана по всяко време. При функцията с хронометър WT 5 напоява определено време и след изтичането му прекратява автоматично напояването. Функцията за 24 ч. пауза предоставя възможност на потребителя да прекъсне автоматичния период на напояване за 24 ч. и може да се деактивира по всяко време преди изтичането на 24 ч. Крановата връзка и предфилътрът са част от комплекта, необходимата 9 волтова батерия, не е.