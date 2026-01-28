Автомат за напояване WT 5

Автомат за напояване WT5 активира и деактивира напояването напълно самостоятелно. Времето за напояване и продължителността могат да се настройват прецизно и според индивидуалните нужди.

Автоматът за напояване WT 5 има четири различни режима на работа: автоматично напояване, ръчно напояване, напояване с хронометър и функция за 24 часова пауза. При автоматичното напояване WT 5 напоява по Ваше желание според зададеното време и предварително определената продължителност на напояване. Програмата за напояване може да се активира за всеки ден от седмицата и предлага максимум два цикъла на ден (сутрин и/или вечер). Максимална продължителност на напояване: 120 минути. Функцията за ръчно поливане може да бъде активирана по всяко време. При функцията с хронометър WT 5 напоява определено време и след изтичането му прекратява автоматично напояването. Функцията за 24 ч. пауза предоставя възможност на потребителя да прекъсне автоматичния период на напояване за 24 ч. и може да се деактивира по всяко време преди изтичането на 24 ч. Крановата връзка и предфилътрът са част от комплекта, необходимата 9 волтова батерия, не е.

Характеристики и предимства
Автомат за напояване WT 5: Избор на дните от седмицата и точно определяне на часа и продължителността на всеки цикъл за напояване (макс. 2 на ден)
Избор на дните от седмицата и точно определяне на часа и продължителността на всеки цикъл за напояване (макс. 2 на ден)
Прецизно напояване – идеално за региони с проблеми с водоснабдяването.
Автомат за напояване WT 5: Свалящ се дисплей
Свалящ се дисплей
Лесно и комфортно програмиране и добър преглед на цялостната програма за напояване.
Автомат за напояване WT 5: Информация за състоянието на батерията и функция за запаметяване при смяна на батерията
Информация за състоянието на батерията и функция за запаметяване при смяна на батерията
Контролът на функционирането и програмирането остава запазен и след смяна на батериите.
Автоматично вкл. и изкл.
  • Комфортно и редовно напояване.
Възможност за ръчно напояване
  • Краткотрайно зареждане с вода.
Функция за обратно отчитане за напояването
  • Еднократно гъвкаво напояване с автоматично изключване.
Режим пауза за напояването
  • 24-часово прекъсване на напояването (например за безпроблемното градинско парти).
Защитна функция: при празна батерия се затваря клапанът и се спира циркулацията на водата
  • Безгрижно ползване на автоматите за напояване при отсъствие.
Свободно въртящо се водно съединение
  • Лесен монтаж към водопроводния кран.
Максимална продължителност на напояването: 120 min
Спецификации

Технически данни

Свързваща резба G3/4 + G1
Максимално налягане (бар) 10
Цвят черен
Тегло (кг) 0,326
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,556
Размери (Д х Ш х В) (мм) 112 x 125 x 129

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Обхват на доставката

  • Батериите са включени в комплекта: не

Оборудване

  • Изход за вода с програмиране: 1 бр.
  • Нужни са батерии
  • Брой батерии: 1 x 9 V батерия

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
Аксесоари