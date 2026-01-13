Резервни сензори

Резервни вложки за сензорите на SensoTimer ST6 eco!ogic и ST6 Duo eco!ogic за оптимално функциониране. Те трябва да се заменят веднъж годишно.

Автоматите SensoTimer ST6 и ST6 Duo eco!ogic осигуряват напояване според влажността на почвата. Включените в комплекта сензори измерват влажността на почвата и предават радио сигнал до уреда. Вложката на сензора, която е в пряк контакт с почвата, следва да се заменя веднъж годишно с оглед оптималното измерване на влажността. Сензорните могат да бъдат заменени бързо и лесно с помощта на отвертка. Това включва развиване на два винта на гърба на сензора, премахване на предния капак и изваждане на вложката. След това старата вложка може лесно да бъде заменена с новата. Накрая капакът на сензора се поставя отново и се фиксира на място с помощта на винтовете на гърба. Готово.

Характеристики и предимства
Сменящи се вложки на сензора.
  • Оптимално функциониране на сензора.
Напояване според влажността на почвата
  • За напояване според нуждите
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,003
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,009
Размери (Д х Ш х В) (мм) 48 x 12 x 4

Обхват на доставката

  • Допълнителни подложки за сензор: 2 бр.
Сфера на приложение
  • Напояване на градината