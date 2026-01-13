Автоматите SensoTimer ST6 и ST6 Duo eco!ogic осигуряват напояване според влажността на почвата. Включените в комплекта сензори измерват влажността на почвата и предават радио сигнал до уреда. Вложката на сензора, която е в пряк контакт с почвата, следва да се заменя веднъж годишно с оглед оптималното измерване на влажността. Сензорните могат да бъдат заменени бързо и лесно с помощта на отвертка. Това включва развиване на два винта на гърба на сензора, премахване на предния капак и изваждане на вложката. След това старата вложка може лесно да бъде заменена с новата. Накрая капакът на сензора се поставя отново и се фиксира на място с помощта на винтовете на гърба. Готово.