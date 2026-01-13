Решението за градината 2-в-1! От една страна е градински душ, който се сглобява само за 3 минути, много стабилен и с възможност за настройка на височината (1,50 - 2,20 m) и се грижи в горещите летни дни. Приятната струя за душ осигурява значително по-малко консумация на вода в сравнение с охлаждането с градински маркуч.Освен това може да го ползвате за ефективно поливане на растения. Душът може бързо и лесно да се разглобява и съхранява на минимално пространство през зимата. По този начин можете да сте сигурни, че през следващото лято нищо няма да липсва. Допълнителни характеристики: стойка и клин за забиване за оптимална стабилност, регулиране на водния поток с една ръка.