Градински душ
Решението за градината 2-в-1: дали освежителен душ или пълноценен удължител за пръскачка за ефективно поливане на растенията – градинският душ бързо се сглобява и заема малко място при съхранение.
Решението за градината 2-в-1! От една страна е градински душ, който се сглобява само за 3 минути, много стабилен и с възможност за настройка на височината (1,50 - 2,20 m) и се грижи в горещите летни дни. Приятната струя за душ осигурява значително по-малко консумация на вода в сравнение с охлаждането с градински маркуч.Освен това може да го ползвате за ефективно поливане на растения. Душът може бързо и лесно да се разглобява и съхранява на минимално пространство през зимата. По този начин можете да сте сигурни, че през следващото лято нищо няма да липсва. Допълнителни характеристики: стойка и клин за забиване за оптимална стабилност, регулиране на водния поток с една ръка.
Характеристики и предимства
Сглобен в рамките на 3 минутиМонтаж без инструменти.
С три крака и клиновеГарантирана стабилност и издръжливост
Регулируема височина от 1,50 - 2,20 mРегулируем за различни размери на тялото.
Определяне на степента на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
- Удобно използване на уреда
Сваляща се тръба за душ и напояване (2 в 1)
Широка душ-струя
Подвижна глава на пръскачката (180°)
- За удобна и лесна употреба.
Комфортно съхранение без да заема място
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,98
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,215
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|735 x 850 x 2130
Оборудване
- Модел на пръскане: пръскачка
Сфера на приложение
- Напояване на градината