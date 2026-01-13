Градински душ

Решението за градината 2-в-1: дали освежителен душ или пълноценен удължител за пръскачка за ефективно поливане на растенията – градинският душ бързо се сглобява и заема малко място при съхранение.

Решението за градината 2-в-1! От една страна е градински душ, който се сглобява само за 3 минути, много стабилен и с възможност за настройка на височината (1,50 - 2,20 m) и се грижи в горещите летни дни. Приятната струя за душ осигурява значително по-малко консумация на вода в сравнение с охлаждането с градински маркуч.Освен това може да го ползвате за ефективно поливане на растения. Душът може бързо и лесно да се разглобява и съхранява на минимално пространство през зимата. По този начин можете да сте сигурни, че през следващото лято нищо няма да липсва. Допълнителни характеристики: стойка и клин за забиване за оптимална стабилност, регулиране на водния поток с една ръка.

Характеристики и предимства
Градински душ: Сглобен в рамките на 3 минути
Монтаж без инструменти.
Градински душ: С три крака и клинове
Гарантирана стабилност и издръжливост
Градински душ: Регулируема височина от 1,50 - 2,20 m
Регулируем за различни размери на тялото.
Определяне на степента на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
  • Удобно използване на уреда
Сваляща се тръба за душ и напояване (2 в 1)
Широка душ-струя
Подвижна глава на пръскачката (180°)
  • За удобна и лесна употреба.
Комфортно съхранение без да заема място
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,98
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,215
Размери (Д х Ш х В) (мм) 735 x 850 x 2130

Оборудване

  • Модел на пръскане: пръскачка
Градински душ
Сфера на приложение
  • Напояване на градината