Метален пистолет за поливане Premium

Висококачественият и изключително здрав пистолет за поливане Premium е създаден за продължителна употреба и ляга комфортно в ръката.

Висококачествен материал за на най-високите изисквания. Металният пистолет за поливане Premium не само ляга комфортно в ръката, но се отличава и с изключителна здравина и надеждност. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - можете да ориентирате заключващия се спусък напред или назад. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Металният пистолет за поливане Premium има 2 форми на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват 7лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Въртяща се дръжка
  • Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Елементи от мек изкуствен материал
  • За комфорт и защита срещу повреди.
Висококачествени метални елементи
  • За допълнителна надеждност и дълъг живот.
  • Ляга идеално в ръката за комфортна работа.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,225
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,25
Размери (Д х Ш х В) (мм) 225 x 42 x 105

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Въртяща се дръжка
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Елементи от мек изкуствен материал
  • Метал
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Метален пистолет за поливане Premium
Метален пистолет за поливане Premium
Метален пистолет за поливане Premium

Видео

Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
Аксесоари