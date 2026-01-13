Метален пистолет за поливане Premium
Висококачественият и изключително здрав пистолет за поливане Premium е създаден за продължителна употреба и ляга комфортно в ръката.
Висококачествен материал за на най-високите изисквания. Металният пистолет за поливане Premium не само ляга комфортно в ръката, но се отличава и с изключителна здравина и надеждност. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - можете да ориентирате заключващия се спусък напред или назад. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Металният пистолет за поливане Premium има 2 форми на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват 7лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Въртяща се дръжка
- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Елементи от мек изкуствен материал
- За комфорт и защита срещу повреди.
Висококачествени метални елементи
- За допълнителна надеждност и дълъг живот.
- Ляга идеално в ръката за комфортна работа.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,225
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,25
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|225 x 42 x 105
Оборудване
- Видове струя: 2
- Въртяща се дръжка
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Елементи от мек изкуствен материал
- Метал
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности