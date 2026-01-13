Висококачествен материал за на най-високите изисквания. Металният пистолет за поливане Premium не само ляга комфортно в ръката, но се отличава и с изключителна здравина и надеждност. Въртящата се дръжка осигурява индивидуален комфорт - можете да ориентирате заключващия се спусък напред или назад. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез обслужвания с една ръка регулиращ вентил. Металният пистолет за поливане Premium има 2 форми на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват 7лесно с градинските маркучи.