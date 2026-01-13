Този ергономичен пистолет за поливане на Керхер комбинира перфектни детайли и удобство. Пистолетът е идеален за поливане на малки до средно големи площи и градини. Успешната комбинация от елегантен дизайн, първокласна функционалност и перфектна ергономичност са убедителни за цялата серия и прави градинския пистолет с тръбен удължител идеалния уред за работа дори и за по-продължителен период. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), издръжлив материал, 6 вида струя.