Пистолет за поливане
Издръжлив, ергономичен и многостранно приложим пистолет за поливане с тръбен удължител с високо качество. За напояване на малки до средно големи площи. Подходящ за различни видеове напояване. С шест различни струи.
Този ергономичен пистолет за поливане на Керхер комбинира перфектни детайли и удобство. Пистолетът е идеален за поливане на малки до средно големи площи и градини. Успешната комбинация от елегантен дизайн, първокласна функционалност и перфектна ергономичност са убедителни за цялата серия и прави градинския пистолет с тръбен удължител идеалния уред за работа дори и за по-продължителен период. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), издръжлив материал, 6 вида струя.
Характеристики и предимства
6 видa на струята
- Гъвкав и с многостранно приложение.
Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
- Дава възможност за управление с една ръка
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
- За лесна и удобна употреба
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,34
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,366
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|850 x 150 x 66
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
- Модел на пръскане: вертикална плоска струя
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Рязане на малки дървета
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти