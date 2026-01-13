С пистолет поливането в градината е особено комфортно. Благодарение на функцията за заключване на спусъка можете да фиксирате силата на струята без да е необходимо постоянно да натискате. Регулира се с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Пистолетът за поливане разполага с две форми на струята: точкова и конусовидна. Превклюването между едната и другата става плавно според необходимостта. Поливате лесно цветя и градински лехи, а освен това с точковата струя можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.