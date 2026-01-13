Пистолет за поливане
Идеалният пистолет за поливане за начинаещи. С възможност за заключване на спусъка за по-голямо удобство. Бързо и лесно свързване към градинския маркуч.
С пистолет поливането в градината е особено комфортно. Благодарение на функцията за заключване на спусъка можете да фиксирате силата на струята без да е необходимо постоянно да натискате. Регулира се с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Пистолетът за поливане разполага с две форми на струята: точкова и конусовидна. Превклюването между едната и другата става плавно според необходимостта. Поливате лесно цветя и градински лехи, а освен това с точковата струя можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,112
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,142
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|203 x 41,5 x 105
Оборудване
- Видове струя: 2
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности