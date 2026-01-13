Пистолет за поливане

Идеалният пистолет за поливане за начинаещи. С възможност за заключване на спусъка за по-голямо удобство. Бързо и лесно свързване към градинския маркуч.

С пистолет поливането в градината е особено комфортно. Благодарение на функцията за заключване на спусъка можете да фиксирате силата на струята без да е необходимо постоянно да натискате. Регулира се с една ръка като количеството вода се напасва според потребността. Пистолетът за поливане разполага с две форми на струята: точкова и конусовидна. Превклюването между едната и другата става плавно според необходимостта. Поливате лесно цветя и градински лехи, а освен това с точковата струя можете да отстраните по-едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави пистолета подходящ както за напояване, така и за почистване. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,112
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,142
Размери (Д х Ш х В) (мм) 203 x 41,5 x 105

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Пистолет за поливане
Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
