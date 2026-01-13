Пистолет за поливане Plus

Издръжлив, ергономичен пистолет за поливане с тръбен удължител. С пръскаща глава, която се върти на 180° и 6 различни струи. С възможност за многостранно приложение. За малки/средни площи. За всички приложения за поливане в градината, от поливане на цветни и зеленчукови лехи до висящи саксии.

Този ергономичен пистолет за поливане на Керхер комбинира перфектни детайли и удобство. С множеството възможности за приложение. Пистолетът с тръбен удължител е идеален за поливане на малки до средно големи площи и градини. Успешната комбинация от елегантен дизайн, първокласна функционалност и перфектна ергономичност са убедителни за цялата серия и прави градинския пистолет с тръбен удължител идеалния уред за работа дори и за по-продължителен период. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: въртяща се глава на 180° настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), лесно прибиране - може да бъде окачен на кука, издръжлив материал, 6 вида струя.

Характеристики и предимства
Пистолет за поливане Plus: 6 видa на струята
Гъвкав и с многостранно приложение.
Пистолет за поливане Plus: Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
За лесна и удобна употреба
Пистолет за поливане Plus: Подвижна глава на пръскачката (180°)
Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Комфортна възможност за окачване
  • Лесен за съхранение
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,38
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,406
Размери (Д х Ш х В) (мм) 850 x 150 x 66

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: спрей мъгла
  • Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
  • Модел на пръскане: вертикална плоска струя
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • Рязане на малки дървета
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти
