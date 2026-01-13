Пистолет за поливане Plus
Издръжлив, ергономичен пистолет за поливане с тръбен удължител. С пръскаща глава, която се върти на 180° и 6 различни струи. С възможност за многостранно приложение. За малки/средни площи. За всички приложения за поливане в градината, от поливане на цветни и зеленчукови лехи до висящи саксии.
Този ергономичен пистолет за поливане на Керхер комбинира перфектни детайли и удобство. С множеството възможности за приложение. Пистолетът с тръбен удължител е идеален за поливане на малки до средно големи площи и градини. Успешната комбинация от елегантен дизайн, първокласна функционалност и перфектна ергономичност са убедителни за цялата серия и прави градинския пистолет с тръбен удължител идеалния уред за работа дори и за по-продължителен период. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: въртяща се глава на 180° настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), лесно прибиране - може да бъде окачен на кука, издръжлив материал, 6 вида струя.
Характеристики и предимства
6 видa на струятаГъвкав и с многостранно приложение.
Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функцияЗа лесна и удобна употреба
Подвижна глава на пръскачката (180°)Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Комфортна възможност за окачване
- Лесен за съхранение
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,38
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,406
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|850 x 150 x 66
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
- Модел на пръскане: вертикална плоска струя
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Рязане на малки дървета
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти