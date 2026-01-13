Само Kärcher предлага такъв комфорт при поливането: Въртяща се дръжка, с която заключващият се спусък може да се ориентира напред или назад. В допълнение: покритие от мек изкуствен материал осигурява допълнителен комфорт и защита. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез вентил, само с една ръка. Пистолетът за поливане Plus има 2 вида на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.