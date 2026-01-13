Пистолет за поливане Plus

Комфортното поливане: Благодарение на въртящата се дръжка. Пистолет за поливане Plus е идеален за по-елементарни задачи за поливане.

Само Kärcher предлага такъв комфорт при поливането: Въртяща се дръжка, с която заключващият се спусък може да се ориентира напред или назад. В допълнение: покритие от мек изкуствен материал осигурява допълнителен комфорт и защита. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез вентил, само с една ръка. Пистолетът за поливане Plus има 2 вида на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Въртяща се дръжка
  • Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Елементи от мек изкуствен материал
  • За комфорт и защита срещу повреди.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,13
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,157
Размери (Д х Ш х В) (мм) 210 x 42 x 105

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Въртяща се дръжка
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Елементи от мек изкуствен материал
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
