Пистолет за поливане Plus
Комфортното поливане: Благодарение на въртящата се дръжка. Пистолет за поливане Plus е идеален за по-елементарни задачи за поливане.
Само Kärcher предлага такъв комфорт при поливането: Въртяща се дръжка, с която заключващият се спусък може да се ориентира напред или назад. В допълнение: покритие от мек изкуствен материал осигурява допълнителен комфорт и защита. Количеството вода се настройва съобразно потребността чрез вентил, само с една ръка. Пистолетът за поливане Plus има 2 вида на струята: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според необходимостта - например за поливане на цветя и лехи или за отстраняване на едри замърсявания от тераси или градински мебели. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Въртяща се дръжка
- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Елементи от мек изкуствен материал
- За комфорт и защита срещу повреди.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,157
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|210 x 42 x 105
Оборудване
- Видове струя: 2
- Въртяща се дръжка
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Елементи от мек изкуствен материал
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности