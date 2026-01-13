Пръскалката за поливане разполага с клапан, който може да се управлява с една ръка, което позволява лесното регулиране на потока на водата с палеца. Освен това може да се избира между 2 вида струя: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според потребността. Поливате лесно цветя и лехи, но също така можете да отстраните едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави накрайника подходящ както за напояване, така и за почистване. При необходимост притокът на вода може да бъде спрян чрез регулиращия вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.