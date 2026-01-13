Регулируема пръскалка
Лесно поливане според потребността. С пръскалката за поливане с регулиране на количеството вода с една ръка и 2 вида струя.
Пръскалката за поливане разполага с клапан, който може да се управлява с една ръка, което позволява лесното регулиране на потока на водата с палеца. Освен това може да се избира между 2 вида струя: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според потребността. Поливате лесно цветя и лехи, но също така можете да отстраните едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави накрайника подходящ както за напояване, така и за почистване. При необходимост притокът на вода може да бъде спрян чрез регулиращия вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,094
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,119
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|210 x 41,5 x 79
Оборудване
- Видове струя: 2
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности