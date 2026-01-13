Регулируема пръскалка

Лесно поливане според потребността. С пръскалката за поливане с регулиране на количеството вода с една ръка и 2 вида струя.

Пръскалката за поливане разполага с клапан, който може да се управлява с една ръка, което позволява лесното регулиране на потока на водата с палеца. Освен това може да се избира между 2 вида струя: точкова и конусовидна. Превключването става плавно според потребността. Поливате лесно цветя и лехи, но също така можете да отстраните едри замърсявания от тераси и градински мебели. Това прави накрайника подходящ както за напояване, така и за почистване. При необходимост притокът на вода може да бъде спрян чрез регулиращия вентил. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,094
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,119
Размери (Д х Ш х В) (мм) 210 x 41,5 x 79

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
