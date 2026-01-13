Импулсната, кръгова и секторна пръскачка PS 300

Импулсна, кръгова, секторна пръскачка в един уред: Импулсната, кръгова, секторна пръскачка PS е предназначена за напояване на средно големи до големи площи и градини. Максималната площ на напояване е 706 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Регулируем ъгъл на пръскане
  • например за напояване под дървета
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
  • Гарантирана стабилност и издръжливост
Спецификации

Технически данни

Дебита на водата 18,5 l/min
Диаметър на напояване при 2 bar ≤ 25 m
Диаметър на напояване при 4 bar ≤ 30 m
Цвят черен
Тегло (кг) 0,13
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,17
Размери (Д х Ш х В) (мм) 52 x 113 x 212
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
