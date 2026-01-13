Импулсна, кръгова, секторна пръскачка в един уред: Импулсната, кръгова, секторна пръскачка PS е предназначена за напояване на средно големи до големи площи и градини. Максималната площ на напояване е 706 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!