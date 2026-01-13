Импулсната, кръгова и секторна пръскачка PS 300
Импулсната, кръгова, секторна пръскачка PS 300 е предназначена за напояване на средно големи до големи площи и градини. Максималната площ на напояване е 706 m².
Импулсна, кръгова, секторна пръскачка в един уред: Импулсната, кръгова, секторна пръскачка PS е предназначена за напояване на средно големи до големи площи и градини. Максималната площ на напояване е 706 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Регулируем ъгъл на пръскане
- например за напояване под дървета
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
- Гарантирана стабилност и издръжливост
Спецификации
Технически данни
|Дебита на водата
|18,5 l/min
|Диаметър на напояване при 2 bar
|≤ 25 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|≤ 30 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,17
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|52 x 113 x 212
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава