Кръгова пръскачка RS 120/2
Кръговата пръскачка RS 120/2 с възможност за настройка на ъгъла на пръскане е идеална за напояване на средно големи площи и градини. Максималната площ на покритие е 113 m².
Кръговата пръскачка RS 120/2 е идеална за напояване на средно големи площи и градини. Максималната площ на покритие е 113 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи, които се предлагат на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Регулируем ъгъл на пръскане
- За напояване според нуждите
Спецификации
Технически данни
|Дебита на водата
|16 l/min
|Диаметър на напояване при 2 bar
|≤ 8 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|≤ 12 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,179
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,22
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|200 x 248 x 110
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава
- Малки до средни по размер площи