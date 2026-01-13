Кръговата пръскачка RS 120/2 е идеална за напояване на средно големи площи и градини. Максималната площ на покритие е 113 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи, които се предлагат на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!