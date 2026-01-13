Кръгова пръскачка RS 120/2

Кръговата пръскачка RS 120/2 е идеална за напояване на средно големи площи и градини. Максималната площ на покритие е 113 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи, които се предлагат на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Регулируем ъгъл на пръскане
  • За напояване според нуждите
Спецификации

Технически данни

Дебита на водата 16 l/min
Диаметър на напояване при 2 bar ≤ 8 m
Диаметър на напояване при 4 bar ≤ 12 m
Цвят черен
Тегло (кг) 0,179
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,22
Размери (Д х Ш х В) (мм) 200 x 248 x 110
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
  • Малки до средни по размер площи
