Кръгова пръскачка RS 130/3
Кръговата пръскачка RS 130/3 е идеална за напояване на средно големи площи и градини. Максималната площ на покритие е 133 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи, които се предлагат на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Метални рамене
- Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Спецификации
Технически данни
|Дебита на водата
|15,5 l/min
|Диаметър на напояване при 2 bar
|≤ 11 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|≤ 13 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,157
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,198
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|200 x 248 x 100
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава
- Малки до средни по размер площи