Многофункционалната пръскачка MS 100 е идеална за малки площи и градини. 6-те вида настройки дават възможност за различни видове напояване. Максимална площ на напояване: 78 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара.Поливането с Керхер е умният начин за напояване!