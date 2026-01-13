Многофункционална пръскачка и система за напояване MS 100, 6 настройки

Многофункционалната пръскачка MS 100 е идеална за малки площи и градини. 6-те вида настройки дават възможност за различни видове напояване. Максимална площ на напояване: 78 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара.Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Различни форми на напояване с 6-те различни форми на дюзите
  • За напояване според нуждите
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
  • За лесно съхранение.
Спецификации

Технически данни

Дебита на водата 21 l/min
Диаметър на напояване при 2 bar ≤ 8,4 m
Диаметър на напояване при 4 bar ≤ 10 m
Цвят черен
Тегло (кг) 0,05
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,107
Размери (Д х Ш х В) (мм) 208 x 199 x 71
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
Аксесоари