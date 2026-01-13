Многофункционална пръскачка и система за напояване MS 100, 6 настройки
Многофункционалната пръскачка MS 100 е идеална за малки площи и градини. 6-те вида настройки дават възможност за различни видове напояване. Максимална площ на напояване: 78 m². Предлага се с клинове или с шейна. Свързва се лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара.Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Различни форми на напояване с 6-те различни форми на дюзите
- За напояване според нуждите
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
- За лесно съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Дебита на водата
|21 l/min
|Диаметър на напояване при 2 bar
|≤ 8,4 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|≤ 10 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,107
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|208 x 199 x 71
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава