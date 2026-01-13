Пръскачката CS 90 за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!