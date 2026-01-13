Пръскачка CS 90 Spike

Пръскачката CS 90 за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
  • Гарантирана стабилност и издръжливост
Спецификации

Технически данни

Дебита на водата 24 l/min
Диаметър на напояване при 2 bar 9 m
Диаметър на напояване при 4 bar 9 m
Цвят черен
Тегло (кг) 0,068
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,108
Размери (Д х Ш х В) (мм) 58 x 105 x 243
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
