Пръскачка CS 90 Spike
Пръскачката CS 90 за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m².
Пръскачката CS 90 за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m². Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
- Гарантирана стабилност и издръжливост
Спецификации
Технически данни
|Дебита на водата
|24 l/min
|Диаметър на напояване при 2 bar
|9 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|9 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,068
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,108
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|58 x 105 x 243
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава