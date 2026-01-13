Пръскачка CS 90 Vario

Пръскачката CS 90 Vario за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m². Допълнителен адаптер дава възможност за напояване на правоъгълни площи. Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
  • Гарантирана стабилност и издръжливост
Допълнителни адаптери
  • За напояване на правоъгълни площи (CS 90 Vario)
Спецификации

Технически данни

Диаметър на напояване при 2 bar 9 m
Диаметър на напояване при 4 bar 9 m
Цвят черен
Тегло (кг) 0,053
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,069
Размери (Д х Ш х В) (мм) 113 x 117 x 135
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
