Пръскачка CS 90 Vario
Пръскачката CS 90 Vario за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m².
Пръскачката CS 90 Vario за малки площи и градини е оборудвана със стабилни клинове и е идеална за неравни и пресечени местности. Максимална площ на напояване: 64 m². Допълнителен адаптер дава възможност за напояване на правоъгълни площи. Пръскачката се свързва лесно с градинския маркуч и е съвместима с всички клик-системи на пазара. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Издръжлив клин за неравни или рохкави почви
- Гарантирана стабилност и издръжливост
Допълнителни адаптери
- За напояване на правоъгълни площи (CS 90 Vario)
Спецификации
Технически данни
|Диаметър на напояване при 2 bar
|9 m
|Диаметър на напояване при 4 bar
|9 m
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,053
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,069
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|113 x 117 x 135
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава