Двоен куплунг
Двоен куплунг с две независимо регулиращи се разклонения. Идеален за свързване на два маркуча на един воден кран (G3/4-кранова връзка, G1/2-редуктор)
Висококачествен двоен куплунг с G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор за напояване с до два маркуча едновременно. Двойният куплунг разполага с две кранови връзки с два независими безстепенни регулатора и се отличава с оптимизиран дебит на водата. Може да се използва универсално във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за лесна употреба. Лесно съединяващ се куплунг със здрава вътрешна резба гарантира просто и удобно закрепване към крана за водата. Двойният куплунг е съвместим с най-разпространените клик-системи.
Характеристики и предимства
Два изхода за вода с възможност за независимо регулиране
- Два изхода за вода към един водопроводен кран с възможност за независимо ползване.
С интегриран предфилтър
- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.
Преходна муфа с лесен ход
- Лесно закрепване към водопроводни кранове с 3/4" или 1/2" - резба.
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G3/4 + G1/2
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,073
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,093
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|50 x 126 x 78
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти