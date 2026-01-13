Висококачествен двоен куплунг с G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор за напояване с до два маркуча едновременно. Двойният куплунг разполага с две кранови връзки с два независими безстепенни регулатора и се отличава с оптимизиран дебит на водата. Може да се използва универсално във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за лесна употреба. Лесно съединяващ се куплунг със здрава вътрешна резба гарантира просто и удобно закрепване към крана за водата. Двойният куплунг е съвместим с най-разпространените клик-системи.