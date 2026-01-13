G1/2-Кранова връзка

G1/2-кранова връзка за съединяване на куплунги за маркучи например със спринклери (с вътрешна резба).

Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например G1/2 кранова връзка за съединяване на куплунги за маркучи например със спринклери (с вътрешна резба). G1/2-кранова връзка е универсална за всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава с ергономичния си дизайн и лесната употреба. Връзката е съвместима с трите най-използвани диаметри на градински маркучи и всички клик-системи, които се предлагат на пазара.

Характеристики и предимства
Система за бърз монтаж
  • Може да се ползва с всички видове закрепване с велкро.
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G1/2
Цвят черен
Тегло (кг) 0,006
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,015
Размери (Д х Ш х В) (мм) 39 x 39 x 25
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • Почистване на градински уреди и инструменти