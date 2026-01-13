G3/4-Кранова връзка
G3/4-кранова връзка за съединяване на куплунги за маркучи например със спринклери (с вътрешна резба).
Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например G3/4 кранова връзка за съединяване на куплунги за маркучи например със спринклери (с вътрешна резба). G3/4-кранова връзка е универсална за всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава с ергономичния си дизайн и лесната употреба. Връзката е съвместима с трите най-използвани диаметри на градински маркучи и всички клик-системи, които се предлагат на пазара.
Характеристики и предимства
Система за бърз монтаж
- Може да се ползва с всички видове закрепване с велкро.
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G3/4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,006
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,016
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|39 x 39 x 30
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти