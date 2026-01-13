Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например G3/4 кранова връзка за съединяване на куплунги за маркучи например със спринклери (с вътрешна резба). G3/4-кранова връзка е универсална за всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава с ергономичния си дизайн и лесната употреба. Връзката е съвместима с трите най-използвани диаметри на градински маркучи и всички клик-системи, които се предлагат на пазара.