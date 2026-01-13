Месингов двоен куплунг
Висококачествен и здрав двоен куплунг от месинг за свързване на два маркуча и за удължаване на маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Двоен куплунг
- За бързо свързване на два маркуча.
От месинг
- Висококачествен свързващ елемент с дълъг експлоатационен живот
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,043
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,053
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|20 x 20 x 48
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти