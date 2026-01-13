Месингов двоен куплунг

Висококачествен и здрав двоен куплунг от месинг за свързване на два маркуча и за удължаване на маркучи.

Висококачествен и здрав двоен куплунг от месинг за свързване на два маркуча и за удължаване на маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Двоен куплунг
  • За бързо свързване на два маркуча.
От месинг
  • Висококачествен свързващ елемент с дълъг експлоатационен живот
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,043
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,053
Размери (Д х Ш х В) (мм) 20 x 20 x 48
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти