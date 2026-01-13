Висококачествен и здрав двоен куплунг от месинг за свързване на два маркуча и за удължаване на маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е Поливането с Керхер е умният начин за напояване!