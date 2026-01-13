Месингов куплунг за маркуч 1/2" и 5/8"

Здрав месингов куплунг за маркуч за 1/2"- и 5/8"-маркучи с дълъг експлоатационен живот. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.

Висококачествен месингов куплунг за маркуч за 1/2"- и 5/8"- маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е изключително издръжлив и подходящ за работа при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Висококачествен куплунг за маркуч от месинг
  • Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
  • За лесна употреба и по-добро фиксиране
Подходящ за 1/2"- и 5/8" - маркучи
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″ / 5/8″
Тегло (кг) 0,124
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,132
Размери (Д х Ш х В) (мм) 48 x 36 x 36
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти