Висококачествен месингов куплунг за маркуч за 1/2"- и 5/8"- маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е изключително издръжлив и подходящ за работа при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!