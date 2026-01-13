Месингов куплунг за маркуч 1/2" и 5/8" с Aqua Stop
Особено здрав месингов куплунг за маркуч за 1/2"- и 5/8"-маркучи с дълъг експлоатационен живот и Aqua Stop. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.
Висококачествен месингов куплунг с Aqua Stop за маркуч за 1/2"- и 5/8"-маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Благодарение за функцията за спиране на водата Aqua Stop откачването става без пръскане. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Откачане без пръскане благодарение на Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Висококачествен куплунг за маркуч от месинг
- Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
- За лесна употреба и по-добро фиксиране
Подходящ за 1/2"- и 5/8" - маркучи
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″ / 5/8″
|Тегло (кг)
|0,124
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,135
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|48 x 33 x 33
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти