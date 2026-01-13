Месингов куплунг за маркуч 3/4"

Особено здрав месингов куплунг за маркуч 3/4". С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.

Висококачествен месингов куплунг за маркуч за 3/4"-маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Висококачествен куплунг за маркуч от месинг
  • Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
  • За лесна употреба и по-добро фиксиране
Подходящ за 3/4" маркучи
Спецификации

Технически данни

Диаметър 3/4″
Тегло (кг) 0,172
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,182
Размери (Д х Ш х В) (мм) 52 x 39 x 39
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти