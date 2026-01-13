Висококачествен месингов куплунг за маркуч с Aqua Stop за 3/4"-маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Благодарение за функцията за спиране на водата Aqua Stop откачването става без пръскане. Новата гама от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е изключително издръжлив и подходящ за работа при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!