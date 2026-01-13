Месингов куплунг за маркуч 3/4" с Aqua Stop
Здрав и издръжлив месингов куплунг за маркуч за 3/4"-маркучи и Aqua Stop. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.
Висококачествен месингов куплунг за маркуч с Aqua Stop за 3/4"-маркучи. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Благодарение за функцията за спиране на водата Aqua Stop откачването става без пръскане. Новата гама от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Този висококачествен и здрав куплунг е изключително издръжлив и подходящ за работа при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Висококачествен куплунг за маркуч от месинг
- Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
- За лесна употреба и по-добро фиксиране
Подходящ за 3/4" маркучи
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|3/4″
|Тегло (кг)
|0,179
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,189
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|52 x 38 x 38
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти