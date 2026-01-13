Висококачествен и здрав троен куплунг от месинг за свързване на три маркуча. Така могат да се направят две независими връзки с маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!