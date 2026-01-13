Месингов троен куплунг
Висококачествен и здрав троен куплунг от месинг за свързване на три маркуча. Така могат да се направят две независими връзки с маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Троен куплунг
- За бързо свързване на три маркуча дава възможност за два независими водопровода
От месинг
- Висококачествен свързващ елемент с дълъг експлоатационен живот
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,122
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,132
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|15 x 55 x 60
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти