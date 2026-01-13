Месингов троен куплунг

Висококачествен и здрав троен куплунг от месинг за свързване на три маркуча. Така могат да се направят две независими връзки с маркучи.

Висококачествен и здрав троен куплунг от месинг за свързване на три маркуча. Така могат да се направят две независими връзки с маркучи. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Троен куплунг
  • За бързо свързване на три маркуча дава възможност за два независими водопровода
От месинг
  • Висококачествен свързващ елемент с дълъг експлоатационен живот
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,122
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,132
Размери (Д х Ш х В) (мм) 15 x 55 x 60
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти