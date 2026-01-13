Месингова кранова връзка G1

Особено здрава месингова G1 кранова връзка с дълъг експлоатационен живот дори и при голямо натоварване. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.

Висококачествена месингова G1 кранова връзка с удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Висококачествена кранова връзка от месинг
  • Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
  • За лесна употреба и по-добро фиксиране
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G1
Тегло (кг) 0,055
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,068
Размери (Д х Ш х В) (мм) 40 x 43 x 43

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти