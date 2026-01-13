Месингова кранова връзка G1
Особено здрава месингова G1 кранова връзка с дълъг експлоатационен живот дори и при голямо натоварване. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.
Висококачествена месингова G1 кранова връзка с удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Висококачествена кранова връзка от месинг
- Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
- За лесна употреба и по-добро фиксиране
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G1
|Тегло (кг)
|0,055
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,068
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|40 x 43 x 43
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти